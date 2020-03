L’essentiel du mois de février 2020

Samedi 1

Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême a décerné un Fauve d’honneur à Tsuge Yoshiharu pour l’ensemble de son œuvre, qui est reconnue comme pionnière en tant que manga d’auteur. Aux côtés de Tezuka Osamu, il est reconnu comme une figure mondiale du manga, qui a influencé de nombreux artistes.

Article lié

Dimanche 2

Le destroyer Takanami de la force maritime d'autodéfense japonaise a quitté la base de Yokosuka (préfecture de Kanagawa) pour le Moyen-Orient, afin de garantir la sécurité des navires circulant dans la région. Il s'agit du premier déploiement en 11 ans d'un destroyer à l'étranger dans le cadre d'une nouvelle mission.

Lundi 3

Le paquebot Diamond Princess, arrivé au port de Yokohama, est resté à quai sans pouvoir reprendre le large car un des passagers, un octogénaire débarqué précédemment à Hong Kong, s'était révélé porteur du nouveau coronavirus COVID-19. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a envoyé des officiers de quarantaine à bord de la croisière pour effectuer des tests, dont la prise de température, sur les passagers et les membres d'équipage. Le navire avait déjà été placé en quarantaine quelques jours plus tôt à Naha, dans la préfecture d'Okinawa.

Akimoto Tsukasa, ancien vice-ministre en charge des IR (Integrated Resort, complexes hôteliers avec casinos) au bureau du Cabinet, a été mis en examen pour avoir reçu des pots-de-vin s'élevant à 3,85 millions de yens (environ 32 000 euros) de la part d’une entreprise chinoise qui prévoyait d’ouvrir un casino au Japon. Il avait déjà été inculpé pour des faits similaires en décembre dernier. Il a été libéré sous caution le 12 février.

Jeudi 6

Le tribunal du district de Tokyo a condamné l’actrice Sawajiri Erika à 18 mois de prison et 3 ans de sursis pour possession de drogue. La femme de 33 ans a plaidé coupable. Née d’une mère algérienne et d’un père japonais, elle débute en tant que modèle puis poursuit comme chanteuse et actrice.

Article lié

Vendredi 7

Nippon Steel Corporation, le plus grand producteur d'acier du Japon, a annoncé la fermeture de sa filiale Kure Works dans la préfecture d'Hiroshima, avant la fin du mois de septembre 2023.

Lundi 10

La Commission du commerce équitable du Japon a perquisitionné le siège du site internet d'achat et de vente en ligne Rakuten pour enfreinte à la loi antitrust. Le géant de l’e-commerce prévoyait de lancer un programme de livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat.

Mardi 11

Katsuya Nomura, célèbre joueur et entraîneur de baseball, est décédé à l'âge de 84 ans dans un hôpital de Tokyo. Il est le joueur à avoir effectué le plus de coups de circuit (home run) après Oh Sadaharu et le premier catcher (receveur) à avoir accompli une triple couronne (meilleur total de coups de circuit, de points produits et moyenne au bâton). Après sa retraite, il a pris la tête de quatre équipes différentes, remportant le championnat japonais trois fois et devenant le troisième entraîneur à avoir joué le plus de matchs.





Mercredi 12

Nissan a porté plainte devant le tribunal du district de Yokohama afin de réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 10 milliards de yens (environ 83 millions d'euros) à son ancien patron Carlos Ghosn.

Article lié

Jeudi 13

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé le premier décès d'une personne infectée par le coronavirus, une femme âgée de 80 ans de la préfecture de Kanagawa qui n’était jamais allée en Chine.

Le Département de la police métropolitaine de Tokyo a arrêté le chanteur Makihara Noriyuki, âgé de 50 ans, pour violation de la loi sur le contrôle des narcotiques et psychotropes. Il était en possession de 0,083 gramme de substance narcotique.

Samedi 15

Une répétition pour le relais de la flamme olympique a été organisée à Tokyo. Au total, 22 personnes ont parcouru près de 2,3 km.