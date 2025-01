Le Japon remporte la Coupe du monde de la pâtisserie, devant la France

Actualités



L’équipe japonaise triomphante

Le Japon a remporté la Coupe du monde de la pâtisserie pour la deuxième fois consécutive. La France est arrivée deuxième, suivie de la Malaisie, de la Chine et de la Belgique.

Le concours, qui se tient tous les deux ans depuis 1989, a eu lieu à Lyon le 24 et 25 janvier entre 18 pays finalistes.

Chaque équipe était composée d’un chocolatier, d’un expert en sucre et d’un maître glacier. Pour le Japon, il s’agissait respectivement de Hata Masanori (de la pâtisserie « Confiture H », préfecture de Mie), de Matoba Yûji (de la confiserie « Bijû », ville de Kyoto) et de Miyazaki Ryû (du restaurateur « Bride to be », ville de Nagoya).

C’est la quatrième fois que le Japon gagne la Coupe (1991, 2007, 2023).

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’article en japonais sur le site de Kyodo News