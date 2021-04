L’essentiel du mois de mars 2021

Lundi 1er

La secrétaire des relations publiques du Cabinet, Yamada Makiko, a démissionné après qu’il a été révélé qu’elle avait assisté à un dîner luxueux payé par Tôhoku Shinsha, une société de production et de distribution de films qui compte parmi ses hauts responsables le fils du Premier ministre Suga Yoshihide, Seigo.

Mardi 2

Le parquet de Tokyo a arrêté Michael Taylor, ancien membre des forces spéciales de l’armée américaine et son fils Peter, soupçonnés d’avoir aidé l’ancien patron de Nissan Carlos Ghosn à s’enfuir du Japon vers le Liban. Les deux hommes ont été extradés des États-Unis pour être inculpés au Japon.

Vendredi 5

L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 21 mars pour Tokyo et trois de ses préfectures environnantes, à savoir Kanagawa, Saitama et Chiba.

Lundi 8

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications Takeda Ryôta a annoncé que Taniwaki Yasuhiko a été démis de ses fonctions de vice-ministre de la coordination des politiques après qu’il a assisté à des repas coûteux organisés par des entreprises, en violation d’un code de déontologie de la fonction publique. Il a démissionné du ministère le 16 mars.

Jeudi 11

Le Japon a marqué le dixième anniversaire de séisme et du tsunami qui ont frappé le nord-est du Japon le 11 mars 2011 et engendré l’accident nucléaire de Fukushima. Une cérémonie officielle a eu lieu au théâtre national de Tokyo pour la première fois en deux ans, après l’annulation de l’événement de 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19. Il s’agit aussi de la dernière cérémonie officielle de commémoration de la catastrophe à être organisée par le gouvernement national.





L’Agence nationale de police a annoncé avoir traité 2 133 cas de maltraitance infantile en 2020, soit une hausse de 8,2 % sur une base annuelle. Au total, 2 172 enfants âgés de moins de 18 ans ont été victimes de maltraitance (augmentation de 9,1 %). Ces chiffres n’ont jamais été aussi hauts.

Vendredi 12

Japan Post et Rakuten ont annoncé un rapprochement financier et commercial qui permettra à Japan Post d’acquérir 8,32 % de Rakuten. Cet investissement s’élevant à 150 milliards de yens (1,15 milliard d’euros) financera un système logistique amélioré grâce aux technologies numériques ainsi que l’expansion de l’activité de téléphonie mobile de Rakuten.

Samedi 13

Les dirigeants des pays participant au Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), soit le Japon, les États-Unis, l’Australie et l’Inde ont tenu leur premier sommet, en ligne. Ils ont effectué une déclaration commune pour s’engager à coopérer afin de fournir des vaccins Covid-19 aux pays en développement et lutter contre le changement climatique.

Mardi 16

Lors des pourparlers de sécurité « deux plus deux » entre le Japon et les États-Unis , qui se sont tenus à Tokyo, les ministre des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays ont fait une déclaration commune, exprimant de sérieuses inquiétudes sur une nouvelle loi adoptée par la Chine qui permet à ses garde-côtes d’utiliser des armes à feu contre des navires étrangers.

Mercredi 17

Le tribunal du district de Sapporo a déclaré que le fait de ne pas reconnaître le mariage homosexuel est une violation de l’article 14 de la Constitution, qui stipule que « tous les citoyens sont égaux devant la loi ». Ce jugement a été pris dans le cadre d’un procès initié par trois couples homosexuels contre le gouvernement national. Cette décision est une victoire symbolique majeure sur la question de la légalité des mariages homosexuels au Japon, seul pays du G7 à ne pas reconnaître pleinement ce type d’unions.

L’application de messagerie instantanée Line a annoncé que les informations personnelles de ses utilisateurs étaient accessibles aux ingénieurs système de sa filiale chinoise. Le 31 mars, des enquêteurs de la commission gouvernementale de protection des données personnelles ont visité les locaux de Line et de sa société mère Z Holdings pour effectuer des inspections.

Jeudi 18

Le tribunal du district de Mito a ordonné à la Compagnie japonaise de l’énergie atomique de ne pas redémarrer le réacteur Tôkai-II de la centrale nucléaire Tôkai dans une affaire intentée par 224 habitants de la région, invoquant des défaillances dans les plans d’évacuation et de gestion des catastrophes.

« Super Nintendo World », la toute première attraction consacrée à l’univers de Mario, a fini par ouvrir ses portes au sein du parc Universal Studios Japan (USJ), situé à Osaka, après des mois de retard en raison de la crise sanitaire.

Vendredi 19

Le tournoi inter-lycées de baseball du printemps (communément appelé Senbatsu) a débuté au stade Hanshin Kôshien de Nishinomiya, dans la préfecture de Hyôgo. Il avait été annulé en 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19.