L’essentiel du mois de juin 2021

Mardi 1er

Les tous premiers athlètes olympiques étrangers sont arrivés au Japon. Il s’agit de l’équipe féminine australienne de softball.

Jeudi 3

Une cérémonie a été tenue pour commémorer les trente ans depuis la catastrophe du mont Unzen, au cours de laquelle 43 personnes, dont deux volcanologues français, ont trouvé la mort après l’éruption du volcan, produisant des nuées ardentes meurtrières.

Vendredi 4

Une loi relative à la réforme du système médical a été adoptée, augmentant de 10 à 20 % la part des frais médicaux à la charge des personnes âgées de 75 ans et plus et ayant un revenu annuel d’au moins 2 millions de yens (15 300 euros).

Un groupe d’experts indépendants enquêtant sur des cas de corruption parmi des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et des Communications a publié son rapport. Il conclut que le ministère n’a pas révoqué la licence de diffusion de la société de production cinématographique Tôhokushinsha, alors qu’il avait connaissance du fait qu’elle était en violation de la réglementation sur les capitaux étrangers. Le ministère a dénombré un total de 78 cas de repas d’affaires en violation de son code de déontologie professionnelle et a sanctionné 32 fonctionnaires.

Samedi 5

La réunion des ministres des Finances du G7, qui a débuté le 4 juin à Londres, s’est clôturée par une déclaration commune qui appelle à établir de nouvelles règles fiscales internationales afin de lutter contre l’évasion fiscale des géants du web. La déclaration établit un taux d’imposition minimum de 15 %.

Dimanche 6

La golfeuse Sasô Yûka, âgée de 19 ans, a remporté l’US Open féminin de golf, après avoir battu Hataoka Nasa à l’issue du play-off. Elle est devenue la première Japonaise et également la plus jeune joueuse à remporter le tournoi, à l’âge de 19 ans et 11 mois.

Yamagata Ryôta a établi un nouveau record national du 100 mètres, en courant la distance en 9,95 secondes.



Yamagata Ryôta et son nouveau record japonais du 100 m de 9,95 secondes (Jiji Press)

Mercredi 9

Le Premier ministre Suga Yoshihide et les dirigeants des partis d’opposition ont participé à un débat des chefs de partis, le premier en deux ans.

Jeudi 10

Une enquête menée par des avocats indépendants a révélé que des dirigeants de Toshiba, avec l’appui du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, avaient influencé et intimidé certains des actionnaires de l’entreprise en amont de l’assemblée générale de juillet 2020.

Vendredi 11

La Diète a promulgué une législation facilitant le processus de vote pour les citoyens japonais dans le cas d’un référendum national sur la révision de la Constitution.

Dimanche 13

Le Premier ministre Suga a participé à son premier sommet du G7, tenu du 11 au 13 juin à Cornwall, au Royaume-Uni. Les dirigeants ont souligné « l’importance de la paix et de la stabilité dans l’ensemble du détroit de Taïwan », encourageant « les parties de chaque côté du détroit à résoudre leurs différends de manière pacifique ». Ils ont aussi exprimé leurs « vives préoccupations » concernant les tentatives unilatérales de changer le statu quo et l’élévation des tensions dans la mer de Chine orientale.

Lundi 14

Annonce du décès du compositeur Kobayashi Asei, qui s’est éteint le 30 mai à l’âge de 88 ans. Il est connu pour ses nombreuses chansons populaires, comme Kita no yado kara, et ses rôles dans des séries télévisées comme Terauchi Kantarô Ikka.



Le compositeur Kobayashi Asei, décédé le 30 mai 2021. (Photo prise en août 2016, Jiji Press)

Mercredi 16

Clôture de la 204e session ordinaire de la Diète.

Jeudi 17

La vaccination est ouverte pour toute personne entre 18 et 64 ans afin de combler les nombreux créneaux vacants des deux grands centres de Tokyo et Osaka. Gérés par les Forces d’auto-défense japonaises et opérationnels depuis près d’un mois, ils étaient jusqu’alors réservés uniquement aux seniors (65 ans et plus).

Vendredi 18

L’ancien ministre de la Justice Kawai Katsuyuki a été condamné à trois ans de prison et 1,3 million de yens (10 000 euros) d’amende par le tribunal de district de Tokyo pour avoir acheté des votes lors des élections de 2019 à la Chambre des conseillers.

Dimanche 20

Le gouvernement a levé l’état d’urgence sanitaire dans les préfectures de Hokkaidô, Tokyo, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyôgo, Okayama, Hiroshima et Fukuoka (Okinawa n’a pas été inclus).

Un membre de l’équipe olympique ougandaise a été testé positif au Covid-19 à son arrivée à l’aéroport de Narita. C’est le tout premier cas de contamination d’un athlète étranger.

