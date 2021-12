L’essentiel du mois de novembre 2021

Lundi 1

Le gouvernement japonais a supprimé la jauge limite de 10 000 spectateurs jusqu’alors fixée pour les événements à Tokyo et dans 26 autres préfectures (sur les 47). Il a néanmoins décidé de maintenir la restriction du nombre de spectateurs à 50 % de la capacité d’un site.

Dimanche 7

Pour la première fois depuis le 2 août 2020, le Japon n’a enregistré aucun décès dû au coronavirus.

Lundi 8

Le gouvernement a dévoilé de nouveaux critères d’évaluation de la propagation du Covid-19, composés de cinq niveaux définis en fonction du degré de saturation des services médicaux, qu’il utilisera pour décider de la nécessité ou non de promulguer de futurs états d’urgence.

Un homme de 69 ans s’est fait arrêter après avoir provoqué un incendie dans un Shinkansen (TGV japonais) qui roulait dans la préfecture de Kumamoto. au sud-ouest du Japon. Il a admis les faits et dit qu’il s’était inspiré de l’attaque au couteau perpétrée le 31 octobre dernier, le soir d’Halloween, par un homme déguisé en Joker.

Mardi 9

Les astronautes Hoshide Akihiko et Thomas Pesquet et leurs deux autres coéquipiers ont amerri avec succès au large des côtes de la Floride à bord d’une capsule Dragon. Ils sont de retour sur Terre après avoir séjourné six mois dans la Station spatiale internationale (ISS).





L’écrivaine Setouchi Jakuchô s’est éteinte à l’âge de 99 ans. Connue pour ses romans, biographies et récits historiques, elle est devenue nonne bouddhiste en 1973. Elle a été décorée de l’ordre de la Culture en 2006.

Setouchi Jakuchô en janvier 2018 (Jiji Press)

Mercredi 10

Le Premier ministre Kishida Fumio a dévoilé une nouvelle équipe ministérielle en grande partie inchangée suite à la victoire aux élections législatives de la coalition au pouvoir menée par le Parti libéral-démocrate.

La COP26 a été signée par 24 pays. Le texte, qui appelle à la fin progressive des ventes de voitures à moteur thermique et à une transition totale vers des véhicules zéro émission d’ici 2040, n’a toutefois pas été signé par le Japon, les États-Unis, la Chine et l’Allemagne. Le 13 novembre, la conférence s’est terminée par l’adoption commune d’une résolution visant à réduire progressivement l’utilisation du charbon.

Le Premier ministre Kishida Fumio a expliqué qu’il comptait mettre sur le marché d’ici la fin de l’année un médicament pour traiter le Covid-19. Ce sera le premier traitement oral anti-coronavirus au Japon.

Le groupe pharmaceutique Pfizer a soumis une demande au ministère japonais de la Santé afin de baisser l’âge minimum de la vaccination contre le Covid-19, et la rendre possible pour les enfants entre 5 et 11 ans.

Jeudi 11

L’ancien Premier ministre Abe Shinzô a succédé à Hosoda Hiroyuki à la tête d’un groupe du PLD (parti libéral-démocrate, au pouvoir), désormais connu sous le nom de faction Abe. Ce changement a été opéré avant la sortie de Hosoda de la faction, qui a été élu président de la Chambre des représentants.

Vendredi 12

Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes d’une série de mesures contre une potentielle sixième vague du Covid-19. Il comprend le déploiement de 37 000 lits d’hôpitaux, soit environ 30 % de plus que pendant le pic de la cinquième vague de l’été 2021, ainsi que d’importantes restrictions des services de transports publics en cas d’une forte saturation du système médical.

Samedi 13

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a battu Toyoshima Masayuki, devenant ainsi le plus jeune joueur à détenir quatre titres majeurs, à l’âge de 19 ans et trois mois.

La créatrice de costume Wada Emi, oscarisée en 1986 pour Ran (de Kurosawa Akira), est décédée à l’âge de 84 ans.

Dimanche 14

La nièce de l’empereur Naruhito, Komuro Mako, et son mari Kei ont quitté le Japon pour s’installer aux États-Unis.

Lundi 15

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a validé l’utilisation de fonds publics pour financer le coût d’une troisième dose de vaccin Pfizer contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le ministère prévoit d’administrer le vaccin environ huit mois après les deux premières injections. Les autorités locales pourront néanmoins choisir d’autoriser la troisième dose au moins six mois après les deux premières injections.