L’essentiel du mois de juillet 2022

Lors des élections à la Chambre des conseillers, le Parti libéral-démocrate a remporté une grande victoire en obtenant 63 des 125 sièges renouvelés. Les formations politiques pour une révision constitutionnelle (PLD, Kômeitô, le Parti japonais de l’innovation et le Parti démocrate du peuple) se sont appropriés deux tiers des sièges de la chambre haute du Japon. Au total, 35 femmes ont été élues, dépassant le dernier record de 28 lors des élections de 2016 et 2019.

Retraite pour Hanyû Yuzuru, le responsable du massacre d’Akihabara exécuté, éruption du volcan Sakurajima

Samedi 16

Abdul Hakim Sani Brown est devenu le premier sprinter japonais à disputer la finale du 100 mètres lors des Mondiaux d’athlétisme. Il termine à la 7e place avec un temps de 10 s 06.

Dimanche 17

Le joueur de shôgi Fujii Sôta (détenteur des titres Ryûô, Ôi, Eiô, Ôshô) a vaincu Nagase Takuya lors de la finale du tournoi kisei. Il est parvenu à défendre son titre et à le remporter pour la troisième fois consécutive.

Lundi 18

Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a rencontré son homologue sud-coréen Park Jin à Tokyo. Ils ont convenu de résoudre rapidement les procédures judiciaires concernant les ouvriers coréens forcés de travailler pour des entreprises japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mardi 19

Le patineur artistique Hanyû Yuzuru a annoncé mettre fin à sa carrière sportive. Il continuera de patiner de manière professionnelle en se consacrant aux spectacles sur glace.

La star du patinage artistique Yuzuru Hanyu a annoncé son départ à la retraite. (AFP)

Mercredi 20

Takase Junko a reçu le prix littéraire Akutagawa pour Oishii gohan ga taberaremasu yô ni et Kubo Misumi le prix Naoki pour Yoru ni hoshi o hanatsu.

Vendredi 22

Le gouvernement a annoncé que des funérailles nationales seront tenues pour l’ancien Premier ministre Abe Shinzô au Nippon Budôkan à Tokyo le 27 septembre. Le Premier ministre Kishida présidera le comité funéraire et tous les frais seront couverts par l’État.

La lanceuse de javelot Kitaguchi Haruka a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme. C’est la première médaille japonaise dans une épreuve féminine de lancer.

Dimanche 24

Suite à une violente explosion du volcan Sakurajima (préfecture de Kagoshima), l’Agence météorologique du Japon a relevé le niveau d’alerte volcanique de 3 (restriction d’entrée) à 5 (évacuation), le niveau le plus élevé. Le 27 juillet, le volcan est de retour au niveau 3.

Lundi 25

L’actrice Shimada Yôko est décédée à 69 ans d’un cancer colorectal. Elle avait remporté un Golden Globe pour son jeu dans le feuilleton américain Shogun.

Un premier cas japonais de variole du singe a été détecté chez un habitant de Tokyo âgé d’une trentaine d’années qui avait séjourné en Europe de fin juin à mi-juillet. Le 28 juillet, un deuxième cas a été confirmé à Tokyo.

Mardi 26

Le bureau des procureurs de Tokyo a effectué une perquisition dans la résidence de Takahashi Haruyuki, un ancien membre du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, soupçonné d’avoir reçu une importante somme d’argent d’Aoki Holdings, une chaîne de magasins de costumes et sponsor des Jeux.

L’empereur retiré Akihito, le père du souverain actuel, a été diagnostiqué souffrant d’une insuffisance cardiaque.

Le ministère de la Justice a annoncé l’exécution de Katô Tomohiro, qui avait tué 7 personnes et blessé 10 autres lors d’un attentat dans le quartier d’Akihabara (Tokyo) en 2008.

Jeudi 28

Le Japon a atteint un pic de Covid-19 avec 233 093 nouveaux cas d’infection recensés, alors que la « septième vague » portée par le variant BA.5, hautement contagieux, se propage dans tout le pays. Tokyo a enregistré pour la première fois plus de 40 000 cas en une seule journée.

Vendredi 29

Le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Hagiuda Kôichi ont tenu des pourparlers économiques « deux plus deux » avec leurs homologues américains à Washington. Ils ont déclaré leur volonté de mener « l’ordre économique international fondé sur les règles », dans un contexte de montée des tendances hégémoniques en Chine et en Russie.



De gauche à droite, le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Hagiuda Kôichi, le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, le secrétaire d’État des États-Unis Antony Blinken et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo lors des pourparlers économiques « deux plus deux », le 29 juillet 2022 à Washington. (AFP/Jiji Press)

Samedi 30

Kubota Tôru, un Japonais réalisateur de documentaire, a été arrêté à Yangon, au Myanmar, alors qu’il y filmait une manifestation contre la junte militaire au pouvoir. Les autorités birmanes l’ont placé en détention en saisissant sa caméra et tous ses autres équipements.

(Photo de titre : des personnes en deuil rendant hommage à l’ancien Premier ministre Abe Shinzô au temple Zôjô-ji, le 11 juillet, dans l’arrondissement de Minato à Tokyo. Jiji Press)