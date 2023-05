L’essentiel du mois d’avril 2023

Le gouvernement a approuvé un plan de la préfecture et de la ville d’Osaka de construction d’un complexe de loisirs (integrated resort, IR) comprenant un casino. Selon le plan, le premier casino du Japon devrait ouvrir ses portes en 2029 à Yumeshima.

Le nouveau livre de Murakami Haruki, intitulé Machi to sono futashikana kabe (« La ville et ses murailles incertaines »), est sorti en librairie.

Avec l’aide du Japon, une sonde spatiale européenne est partie explorer les lunes glacées de Jupiter, dont on pense qu’elles renferment des océans sous leur surface. La mission « Juice » (Jupiter Icy Moons explorer), dirigée par l’Agence spatiale européenne (ESA) a décollé de la base de Kourou, en Guyane française, à bord d’une fusée Ariane 5.

Après un lancement de missile de la Corée du Nord, le gouvernement a déclenché le système J-Alert avant de l’éteindre une vingtaine de minutes plus tard. Selon le ministère de la Défense, tous les missiles se sont échoués en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population du Japon était de 124 947 000 personnes à la date du 1 er octobre 2022, soit une baisse de 556 000 personnes par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la 12 e baisse annuelle consécutive. Seule la préfecture de Tokyo a enregistré une hausse de sa population.

Un groupe d’experts du gouvernement a présenté un rapport provisoire appelant à la suppression du programme de formation de stagiaire technique pour les ressortissants étrangers et à la création d’un nouveau système de recrutement et de formation des travailleurs étrangers.

Le danseur japonais Mitoma Shinji, 11 ans, a remporté la première place en ballet classique lors de l’édition 2023 du Youth America Grand Prix (YAGP), la plus importante compétition de bourses de ballet au monde, qui s’est tenue à Tampa, en Floride.

Au premier tour des élections locales unifiées, les candidats du parti Osaka Ishin no Kai ont été réélus gouverneur de la préfecture et maire de la ville d’Osaka. Les élections à l’assemblée préfectorale ont enregistré un taux de participation exceptionnellement bas dans 30 des 41 préfectures.

La mangaka Takahashi Rumiko, auteure des célèbres Ranma 1/2, Inuyasha, Urusei Yatsura (Lamu) ou encore Maison Ikkoku (Juliette je t’aime), a été nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture.

Un hélicoptère de la Force terrestre d’autodéfense a disparu près de l’île de Miyakojima à Okinawa. Il transportait 10 membres de la 8 e division à son bord, dont le lieutenant général Sakamoto Yûichi. L’épave est découverte plus tard par un dragueur de mines de la Force maritime, ainsi que le corps du lieutenant général et de plusieurs autres membres.

Le gouvernement a annoncé la création d’un nouveau système d’assistance à la sécurité à l’étranger (Official Security Assistance, OSA) , qui vise à fournir des équipements de défense et renforcer les capacités de dissuasion des pays partageant les mêmes objectifs diplomatiques que le Japon.

Le Guiness des Records a homologué l’exploit de chercheurs qui avait pu filmer un poisson à une profondeur inégalée dans la fosse d’Izu-Ogasawara, à l’est du Japon. Parmi l’équipe internationale, des scientifiques de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo et de l’University of Western Australia.

Une adaptation théâtrale de Mon voisin Totoro a obtenu six récompenses aux Laurence Olivier Awards, dont celle du meilleur metteur en scène et meilleurs décors, à Londres. La designer Nakano Kimie a reçu le prix des meilleurs costumes.

Sakamoto Ryûichi (à gauche), avec David Byrne (au centre) et Cong Su (à droite), lauréats de l’Oscar de la meilleure musique pour Le dernier empereur, à Hollywood le 12 avril 1988. (AFP/Jiji Press)

L’agence du musicien Sakamoto Ryûichi a annoncé son décès le 28 mars, à l’âge de 71 ans. Membre du groupe pionner Yellow Magic Orchestra, il a également poursuivi une carrière solo réussie, remportant un Oscar et un Grammy pour la bande originale du Dernier Empereur. Il a endossé le rôle du capitaine Yonoi dans le film Furyo (ou Merry Christmas Mr. Lawrence), dont il a composé la musique et remporté le BAFTA de la meilleure musique de film.

Attaque à la bombe artisanale contre le Premier ministre, la pilule abortive approuvée pour la première fois au Japon

Samedi 15

Le Premier ministre Kishida a été visé par un attentat à la bombe artisanale alors qu’il s’apprêtait à prononcer un discours de campagne électorale dans un port de pêche de Wakayama. Le Premier ministre a été évacué sans blessure. Un policier et un spectateur ont été légèrement blessés. L’agresseur, un homme de 24 ans de la préfecture de Hyôgo, a été arrêté par la police.



Le port de pêche de Wakayama où l’incident a eu lieu. (Jiji Press)

Articles liés

Disneyland Tokyo a fêté son 40e anniversaire. Depuis son inauguration en 1983, puis de Disney Sea en 2001, le parc a accueilli plus de 800 millions de personnes. Le record annuel de visiteurs avait été atteint en 2018, avec 32,55 millions.

Article lié

Dimanche 16

Lors de la réunion des ministres du G7 sur le climat, l’énergie et l’environnement tenue le 15 avril à Sapporo, les participants se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2019.

La bibliothèque du Congrès américain a fait savoir qu’elle archiverait le célèbre thème musical de Super Mario au sein du Registre national des enregistrements, une première pour un jeu vidéo et un cas très rare pour un compositeur japonais.

Article lié

Lundi 17

Le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Nishimura Yasutoshi a ordonné à cinq compagnies électriques régionales, dont celles du Kansai et Kyûshû, d’améliorer leurs opérations commerciales après qu’elles ont illégalement accédé aux informations de clients de nouveaux entrants sur le marché de l’électricité.

Kishida Yûko, l’épouse du dirigeant japonais, a rencontré la Première dame des États-Unis Jill Biden à la Maison blanche afin d’approfondir les liens entre leur pays respectif.

Article lié

Mardi 18

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis à Karuizawa, dans la préfecture de Nagano. Ils ont appelé la Russie à « retirer, immédiatement et sans condition, l’ensemble de ses forces et de ses équipements d’Ukraine ». Au sujet de la situation en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, ils ont été « résolument opposés à toute tentative unilatérale de modification du statu quo par la force ou la contrainte ».

Mercredi 19

Le statut de réfugié a été accordé à une Ougandaise homosexuelle qui avait quitté son pays à cause des discriminations envers la communauté LGBT. C’est la première fois au Japon qu’un demandeur d’asile est reconnu sur la base de son orientation sexuelle.

Article lié

Jeudi 20

Après le déclenchement de combats au Soudan entre l’armée au pouvoir et le groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR), un avion de transport de la Force aérienne d’autodéfense japonaise a été envoyé à Djibouti pour préparer l’évacuation des citoyens japonais. Le 25 avril, le Premier ministre Kishida a annoncé que tous les ressortissants japonais souhaitant être évacués de la capitale Khartoum avaient été pris en charge. Le 29 avril, un vol charter en provenance de Djibouti a atterri à l’aéroport de Haneda, transportant 48 citoyens japonais et leurs membres de famille.

Article lié

Vendredi 21

Un comité spécialisé du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a pour la première fois approuvé la fabrication et la vente d’une pilule abortive qui pourra être utilisée jusqu’à neuf semaines de grossesse.

Article lié

Dimanche 23

Lors du second tour d’élections locales, le Parti libéral-démocrate (PLD) a remporté quatre des cinq élections partielles pour des sièges dans les Chambre des représentants et des conseillers. Le Nippon Ishin no Kai (Parti japonais de l’innovation) a quant à lui atteint son objectif de dépasser la barre des 600 membres élus dans les assemblées régionales.

Lundi 24

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré à Tokyo le gouverneur de Floride, Ron de Santis, potentiel futur candidat du camp républicain aux présidentielles américaines de 2024. « Nous croyons réellement qu’un Japon fort est bon pour l’Amérique, et qu’une Amérique forte est bon pour le Japon », s’est-il exprimé.

Article lié

Mercredi 26

L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale a estimé que la population du Japon passerait de 126,2 millions de personnes en 2020 à moins de 100 millions en 2056, puis à 87 millions en 2070.

Article lié

La start-up japonaise Ispace a échoué dans sa tentative de devenir la première entreprise privée au monde à se poser sur la Lune. Le 26 avril au matin, son PDG a annoncé que l’alunisseur, lancé en décembre dernier depuis la Floride à bord de la fusée Falcon 9 développée par SpaceX, allait tenter son atterrissage quand la communication a été perdue. Les responsables du projet pensent qu’il s’est écrasé contre la surface de l’astre.

Article lié

Jeudi 27

Un groupe de spécialistes du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a officiellement approuvé la reclassification du Covid-19 en catégorie 5, soit le même niveau que la grippe saisonnière, à partir du 8 mai.

Samedi 29

Le Premier ministre Kishida a entamé une tournée africaine d’une semaine en Égypte, Ghana, Kenya et Mozambique. Le 30 avril, il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.

(Photo de titre : Sakamoto Ryûichi, à droite, félicité par l’écrivain Murakami Ryû à Tokyo le 21 décembre 2016, après avoir reçu le Prix Montblanc de la Culture Arts Patronage pour son soutien aux jeunes talents. Jiji Press)