Une grande crise de production de jus d’orange touche fortement le Japon

Une crise sans précédent sur la production de jus d’orange met en difficulté les entreprises alimentaires et les consommateurs au Japon, en raison d’une pénurie d’approvisionnement causée par les catastrophes naturelles ainsi que par une maladie touchant ce fruit dans les pays qui le cultivent.

La faible valeur du yen a également fait augmenter son prix dans l’Archipel, qui dépend pratiquement entièrement de l’étranger pour l’importation d’oranges.

Selon le ministère des Finances, le prix moyen d’importation d’un litre de jus d’orange concentrée surgelé est passé de 293 yens en 2021 à 550 yens en 2023, puis à 706 yens au trimestre 2024. Cette tendance à la hausse ne semble pas montrer de signe de ralentissement.

Derrière cette situation, de fortes sécheresses et des maladies d’arbres fruitiers au Brésil, l’un des plus grands pays producteurs d’oranges. Les répercussions mondiales se sont de même aggravées à cause des ouragans aux États-Unis, qui ont provoqué d’immenses dégâts.

Le marché japonais est passé de 30,84 millions de litres de jus d’orange concentrée surgelé en 2020 à 17,74 millions de litres en 2023.



Le ministère des Finances

