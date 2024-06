Le milliardaire Maezawa Yûsaku annule son projet de voyage privé autour de la Lune

Actualités

Le milliardaire Maezawa Yûsaku a dit qu’il avait pris « la douloureuse décision » d’abandonner son projet d’effectuer le tout premier voyage privé autour de la Lune.

Sur son compte X, l’homme d’affaires japonais a expliqué que cette annulation est due aux perspectives peu claires du lancement de la fusée Starship, fabriquée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk, qui était prévu pour la fin de l’année 2023. Le développement de l’engin spatial a rencontré de nombreuse difficultés.

« Je ne pouvais établir aucun projet d’avenir (dans une telle situation) et je ne pouvais pas me permettre non plus de faire attendre plus longtemps les autres membres d’équipage. »

Maezawa Yûsaku a créé sa fortune en fondant la société de vente en ligne d’articles de mode Zozotown, qu’il a revendue au géant de la téléphonie Softbank en 2019. Il est célèbre pour ses extravagances, comme pour son importante collection d’art et de voitures. En décembre 2021, il avait passé une dizaine de jours dans la Station spatiale internationale (ISS).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]