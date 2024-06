Près de 45 % des Japonais résidant à l’étranger se sentent seuls

Actualités

44,9 % des Japonais vivant à l’étranger se sentent seuls. Cette enquête, la toute première de ce type, a été menée par le ministère des Affaires étrangères entre octobre et décembre 2023. Ce chiffre est supérieur de 5,6 points à celui enregistré sur le territoire national durant la période avril 2023-mars 2024.

Une solitude était ressentie « tout le temps ou presque » par 6,9 % des répondants, « souvent » par 12,7 % et « occasionnellement » par 25,3 %. D’un autre côté, ils étaient 34,7 % à ne se sentir seuls que « rarement », et 18,5 % à n’avoir « jamais » eu un tel sentiment.

Par région du monde, c’est en Europe de l’Ouest que les Japonais se sentent les plus seuls (48 %), suivie par l’Amérique du Sud (46,4 %), et l’Amérique du Nord (45,3 %). La proportion la plus faible se retrouvait en Afrique (39 %).



Le ministère des Affaires étrangères

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]