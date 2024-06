Un nouvel appareil photo analogique Pentax va sortir, 21 ans après le précédent

Actualités

Pour la première fois en 21 ans, le fabricant japonais d’équipements de précision Ricoh sortira le 12 juillet prochain son premier appareil photo analogique Pentax, après avoir racheté la marque au fabricant d’objectifs Hoya Corp. en 2011.

D’un design sobre et classique et muni d’un objectif intégré, le Pentax 17 permettra aux utilisateurs d’apprécier une variété d’opérations manuelles, telles que le réglage de la sensibilité et l’enroulement/rembobinage du rouleau de film. Le prix devrait être de 88 000 yens (environ 520 euros).

Le nouvel appareil sera un demi-format, dans lequel deux images de 17 x 24 mm sont capturées dans un seul cadre au format 35 mm (24 x 36 mm). Il pourra effectuer des captures à la verticale similaires à celles des smartphones, tout en économisant les coûts de film.

Ces dernières années, les appareils photo analogiques sont redevenus populaires, en particulier chez les jeunes. Un responsable de Ricoh a déclaré que l’entreprise réfléchira à donner suite à son projet en fonction de l’accueil que le Pentax 17 aura reçu.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]