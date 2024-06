Nintendo annonce la sortie de nouveaux Zelda, Mario et Metroid sur Switch

Actualités

Nintendo a annoncé la sortie sur sa console Switch de quelques jeux issus ces licences phares. Parmi eux, un nouveau Zelda, baptisé The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, et dont le personnage principal est la princesse Zelda elle-même (prévu pour le 26 septembre).

La firme nippone lancera de même Mario et Luigi : l’épopée fraternelle (7 novembre), une aventure maritime en compagnie des deux frères plombiers, mais aussi Super Mario Party Jamboree, qui rassemble pas moins de 110 mini-jeux (17 octobre).

La célébrissime série des Metroid sera également de la partie avec Metroid Prime 4: Beyond, annoncé il y a déjà sept ans. L’opus devrait être achevé pour 2025.

