Sony et d’autres maisons de disques attaquent des sociétés américaines d’IA générative

Sony Music, Universal Music et Warner Records ont déposé plainte lundi contre des startups américaines d’intelligence artificielle générative pour l’utilisation sans permission des chansons d’artistes.

Les jeunes sociétés Suno et Uncharted Labs sont accusées par les trois firmes d’avoir enfreint la loi sur les droits d’auteurs en exploitant une grande quantité de morceaux pour l’apprentissage automatique de leur machine.

Selon le journal Bloomberg, les plaignants jugent ces actes comme scandaleux car ils menacent la viabilité des productions des artistes. Ils pourraient réclamer plusieurs milliards de dollars de dommages.

Les deux startups avaient par exemple réussi à créer une chanson extrêmement similaire au tube de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You.

