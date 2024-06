Un robot Gundam grandeur nature est prévu pour l’Expo Universelle d’Osaka 2025

Actualités

L’entreprise Bandai Namco a fait savoir qu’elle installera un robot Gundam sur le site de l’Expo Universelle d’Osaka 2025. Ce sera la première fois qu’un modèle grandeur nature de la fameuse série animée Mobile Suit Gundam sera exposée dans la région du Kansai.

La machine humanoïde mesurera environ 17 mètres de haut et sera représentée un genou terre et l’autre levé, avec un bras tendu vers le ciel, symbolisant le désir d’atteindre l’univers et de se tourner vers l’avenir (voir photo ci-dessus).

Le robot Gundam, qui ne pourra pas se mouvoir, sera construit en réutilisant les matériaux de son prédécesseur, qui avait été installé sur la baie de Yokohama pendant trois ans et demi jusqu’en mars de cette année.

Banda Namco a expliqué que son pavillon présentera un aperçu du monde de Gundam. L’Expo Universelle se déroulera entre le 13 avril et le 13 octobre 2025.

