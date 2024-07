La statue de Sadako, symbole de la tragédie de Hiroshima, a été dérobée à Seattle

Actualités

Une statue de Sasaki Sadako, une jeune japonaise décédée d’une leucémie après le bombardement atomique de Hiroshima en 1945, a été dérobée dans la ville de Seattle.

La municipalité a rapporté l’incident à la police locale vendredi dernier. Selon le journal The Seattle Times, il ne reste que les pieds de la statue. Celle-ci, baptisée « Sadako et les mille grues », avait été érigée dans le Parc pour la paix de Seattle en 1990.

La petite fille avait été irradiée par la bombe alors qu’elle avait deux ans, et dix ans plus tard, elle était emportée par la maladie. Pendant ses huit mois de lutte sur son lit d’hôpital, voulant à tout prix guérir, elle avait façonné entre 1 300 et 1 500 grues en papier pour se donner du courage et de l’espoir. Son histoire est devenue l’un des symboles de la tragédie des armes nucléaires.

Selon un expert, le vol ne s’explique pas par des motifs politiques, mais plutôt économiques, car le bronze de la statue peut être revendu à un prix élevé.



La statue en question

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]