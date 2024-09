La saison de l’ascension du mont Fuji s’est terminée sans grande confusion après les nouvelles régulations

Actualités

La saison 2024 de l’ascension du mont Fuji s’est achevée mardi 10 septembre sans gros problèmes après les nouvelles régulations imposées. Pour la première fois en effet, la préfecture de Yamanashi a rendu payant (2 000 yens) le chemin le plus fréquenté par les randonneurs, et de même limité le nombre de passages à 4 000 par jour.

En parallèle, la préfecture de Shizuoka a introduit un système de pré-enregistrement facultatif.

Chaque été plus de 200 000 personnes effectuent l’ascension de la plus haute montagne du Japon (3 776 mètres), et la plupart d’entre eux ont pour objectif d’atteindre le sommet avant l’aube pour contempler le lever du soleil. Un tel afflux provoque parfois des embouteillages conséquents, des malaises et autres accidents avec l’impossibilité de se reposer dans les gîtes déjà bondés.

Les nouvelles règles avaient ainsi pour objectif de maîtriser davantage la congestion, et légalement à employer du personnel pour diverses tâches liées à la sécurité et pour une assistance aux touristes étrangers. Par ailleurs, les randonneurs pouvaient, s’ils le voulaient, payer 1 000 yens supplémentaires pour contribuer à la conservation de l’environnement autour du mont Fuji, un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les chiffres montrent que le nombre de personnes qui se sont rendus sur la montagne a finalement diminué pendant cette saison.

(Voir également notre article : Payer pour monter : une première dans l’histoire du mont Fuji)

