Inondations dans la péninsule de Noto : sept morts et deux portés disparus

Actualités



Scène de désolation à Wajima, le 23 septembre

Le bilan humain des pluies torrentielles qui se sont abattues dans le nord de la péninsule de Noto (préfecture d’Ishikawa, côte centre ouest) est monté à sept morts et deux disparus mardi, ont déclaré les autorités locales. Six personnes ont péri dans la commune de Wajima et une autre à Suzu.

Plus de 400 personnes, dont des pompiers, des policiers et des membres des forces d’autodéfense, sont mobilisées dans les opérations de recherche.

La pluie a frappé la région depuis samedi avec plus de 540 millimètres d’eau enregistrés à Wajima en 72 heures, la plus forte pluie continue depuis que des données comparatives sont disponibles. La commune était en pleine reconstruction après le séisme meurtrier du 1er janvier dernier, et les inondations ont détruit de nombreux logements d’urgence. 3 700 foyers sont privés d’électricité.

Le gouvernement préfectoral d’Ishikawa a déclaré que deux personnes, l’une à Suzu et l’autre dans la ville de Noto, étaient toujours portées disparues. Les autorités locales n’ont pas été en mesure de contacter plusieurs personnes, dont une collégienne de 14 ans, après la crue du fleuve Tsukada.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]