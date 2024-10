Le plus grand centre logistique de Tokyo a été achevé

Actualités

Mitsui Fudosan et Nippon Steel Kowa Real Estate ont dévoilé mercredi aux médias le nouveau centre logistique construit dans l’arrondissement tokyoïte d’Itabashi. Il s’agit de la plus grande installation de ce type dans la capitale japonaise.

Le complexe de six étages et d’une superficie de quelque 260 000 mètres carrés a été bâti sur le site d’une ancienne aciérie à la fin du mois dernier. Il sera utilisé par Yamato Transport et d’autres entreprises.

Afin de faire face à pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la logistique, le centre comprend une zone d’essai de drones pour la livraison et l’inspection des installations, un projet élaboré entre autres par l’Université de Tokyo et KDDI SmartDrone Inc.

Il dispose de même d’un espace pouvant être exploité comme héliport, d’une capacité d’accueil de 1 000 personnes. L’endroit sera aussi utile comme lieu de refuge dans le cas où les résidents locaux doivent par exemple fuir un désastre naturel, comme la crue d’un fleuve. Des fournitures de secours y sont également entreposées pour servir de point d’approvisionnement.

« Nous voulons accroître la valeur de la communauté locale en faisant en sorte que ces installations logistiques répondent aux besoins sociaux », a déclaré l’administrateur en chef de Mitsui Fudosan, Shinozuka Hiroyuki.



Essai de drone au nouveau centre logistique de Tokyo

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]