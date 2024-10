« Respectez les règles ! » : interdiction de boire de l’alcool dans la rue à Shibuya et Shinjuku

Actualités

Les maires des arrondissements tokyoïtes de Shibuya et Shinjuku ont demandé à respecter les règles pendant la période de Halloween.

Les deux arrondissements ont adopté des ordonnances interdisant la consommation d’alcool dans les rues pendant le mois d’octobre, un problème qui implique notamment des jeunes et des visiteurs étrangers.

Lors d’une conférence de presse tenue le 7 octobre au Club des correspondants étrangers du Japon à Tokyo, le maire de l’arrondissement de Shibuya, Hasebe Ken, a présenté un plan visant à exhorter le gouvernement japonais et le gouvernement métropolitain de Tokyo à renforcer les mesures de lutte contre le surtourisme, c’est-à-dire l’impact négatif de l’afflux massif de touristes sur la vie quotidienne des résidents locaux.

« Nous allons demander aux gens d’arrêter les nuisances », a déclaré Yoshizumi Ken’ichi, maire de l’arrondissement de Shinjuku.

À Shibuya, des jeunes déguisés pour Halloween avaient l’habitude de s’enivrer et parfois créer du grabuge autour du célèbre carrefour Shibuya Crossing, ce qui a poussé à adopter en 2019 une ordonnance interdisant la consommation d’alcool dans la rue à certaines périodes de l’année, comme Halloween et le Nouvel An.

Après que les autorités japonaises ont abaissé le niveau de classification du Covid-19 à celui de la grippe saisonnière en mai 2023, toutes les restrictions ont été levées et la consommation d’alcool dans la rue s’est normalisée. Mais l’ordonnance de l’arrondissement de Shibuya a été révisée en juin de cette année pour interdire la consommation d’alcool dans la rue tout au long de l’année entre 18 h 00 et 5 h 00. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre.

Concernant l’arrondissement de Shinjuku, l’interdiction concerne les quartiers de Shinjuku 3-chôme et Kabuki-chô 1-chôme, où se trouvent de nombreux établissements de divertissement, entre 18 h 00 et 5 h 00, la nuit du 31 octobre.

Aucune amende n’est prévue contre les contrevenants.



Le maire de l’arrondissement de Shibuya Hasebe Ken (gauche) et celui de l’arrondissement de Shinjuku, Yoshizumi Ken’ichi, en conférence de presse le 7 octobre.

