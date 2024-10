La campagne a débuté pour les élections de la Chambre basse

Actualités

La campagne pour les élections de la Chambre basse a débuté mardi. Elle se poursuivra jusqu’au 27 octobre.

Plus de 1 300 personnes devraient déposer des candidatures pour les 465 sièges de la Chambre basse : 289 sièges à circonscription unique et 176 sièges à représentation proportionnelle. Lors des élections précédentes, tenues en 2021, il y avait eu 1 051 candidats, le nombre le plus bas jamais enregistré dans le cadre du système électoral actuel.

À 12 h 30 hier, 311 femmes s’étaient portées candidates, dépassant le record de 229 enregistré lors des élections de 2009.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a déclaré que son parti, le PLD, et son partenaire de coalition, le Kômeitô, s’attendaient à remporter au moins 233 sièges ensemble, soit la majorité à la Chambre basse. Lorsque celle-ci a été dissoute la semaine dernière, la coalition au pouvoir détenait 288 sièges : 256 pour le PLD et 32 pour le Kômeitô.

Le nouveau dirigeant japonais a choisi de tenir de nouvelles élections pour redorer l’image du monde politique qui a été sérieusement entachée par un scandale de dissimulation d’argent par des membres du PLD. Ishiba a également établi à l’ordre du jour des mesures de revitalisation économique et de lutte contre la dénatalité.

C’est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que la dissolution de la Chambre basse a lieu huit jours seulement après l’entrée en fonction d’un Premier ministre et qu’une élection est organisée après une période aussi courte.

