Décès de l’historien de l’art Takashina Shûji, Chevalier de la Légion d’honneur

L’historien de l’art Takashina Shûji, professeur émérite de l’Université de Tokyo et docteur honoris causa de l’université Paris-Sorbonne est décédé d’une insuffisance cardiaque le 17 octobre à son domicile de Tokyo. Il avait 92 ans.

En 1954, il étudie à l’Institut d’art et d’archéologie de Paris grâce à une bourse octroyée par le gouvernement français. À son retour au Japon, il travaille au Musée national de l’Art occidental et en devient le conservateur de 1959 à 1971. Il est ensuite professeur à l’Université de Tokyo. Il quitte son poste en 1992 pour occuper celui de directeur du Musée national de l’Art occidental jusqu’en 2000. La France le nomme Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres (1996) et Chevalier de la Légion d’honneur (2000).

Il écrit et collabore à de nombreux ouvrages, dont Paris in Japan: The Japanese Encounter with European Painting (en anglais) et Nihon-kaiga no kindai (Peinture japonaise contemporaine).

(Takashina Shûji a également contribué à notre site en écrivant cet article : Le mont Fuji et la culture japonaise)

