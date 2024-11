La première neige de l’année du mont Fuji a été observée avec un retard record depuis 1894

Actualités



Le mont Fuji le 7 novembre au matin

Ce jeudi 7 novembre au matin, un manteau neigeux a enfin été observé au sommet du mont Fuji. La première neige de l’année est ainsi apparue à la date la plus tardive enregistrée depuis le début des relevés sur ce sujet en 1894.

Selon l’Agence météorologique régionale de Kôfu, dans la préfecture de Yamanashi, la première neige de 2024 a été observée 36 jours plus tard qu’une année moyenne et 33 jours plus tard que l’année dernière. Cela s’expliquerait par les journées consécutives de températures élevées cet été.

Le record précédent datait de 1955 et de 2016, où lors de ces deux années la première neige était apparue un 26 octobre.

La date la plus précoce enregistrée pour la première neige du mont Fuji a été le 9 août, en 2008.

