Le Japon s’accorde avec l’Indonésie pour un renforcement de leur coopération sécuritaire

Le Premier ministre Ishiba Shigeru et le président indonésien Prabowo Subianto ont conclu l’extension de leur coopération sécuritaire afin de faire face à la volonté hégémonique de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Lors de leur entretien tenu à Djakarta le 11 janvier, les deux dirigeants se sont accordés pour que le Japon fournisse entre autres à la marine indonésienne des bateaux de patrouille à grande vitesse. Ils ont aussi convenu d’organiser une réunion « 2 + 2 » entre leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense, ce qui est une première depuis 2021.

« Je veux m’engager autant que possible au renforcement de la sécurité énergétique et les capacités de défense de l’Indonésie », a dit Ishiba Shigeru.

Parmi les pays de l’ASEAN (l’Association des nations d’Asie du Sud-Est), l’Indonésie est celui qui possède l’économie la plus importante et la population la plus grande, le Japon le considère ainsi comme un élément central de la diplomatie dans le Sud global. Le Premier ministre Ishiba a demandé au président Prabowo de venir au Japon durant l’année.

