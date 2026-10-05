Le gouvernement japonais veut accélérer le déploiement des dossiers médicaux électroniques dans le cloud

Actualités

Le ministère de la Santé prévoit de soutenir les établissements médicaux qui adoptent des systèmes de dossiers médicaux électroniques hébergés dans le cloud, permettant de gérer les dossiers des patients et d’autres informations en ligne à l’aide de serveurs externes.

Le ministère mettra en place au cours de l’exercice fiscal en cours, qui s’achèvera en mars prochain, un dispositif permettant de certifier les systèmes dotés de solides mesures de cybersécurité. Des subventions pourraient ensuite être accordées dès l’exercice 2027 aux établissements médicaux qui introduiront ce type de système.

Les dossiers médicaux électroniques permettent de conserver sous forme numérique les informations relatives aux traitements, les résultats d’examens et d’autres données, facilitant ainsi leur partage au sein des établissements de santé. En juin, 72,6 % des cliniques et 73,5 % des hôpitaux comptant 199 lits ou moins avaient adopté cette technologie.

L’exécutif vise l’adoption des dossiers médicaux électroniques par la quasi-totalité des établissements médicaux d’ici à 2030.

Dans les grands hôpitaux de 200 lits ou plus, où le taux d’adoption dépasse actuellement 80 %, les données électroniques sont souvent gérées sur des serveurs installés directement dans les établissements. Cette solution permet de configurer avec davantage de souplesse les méthodes de saisie et les autres fonctionnalités en fonction des besoins de chaque établissement. Cependant, le stockage des données sur site est considéré comme présentant un risque plus élevé de cyberattaques, notamment parce que plusieurs prestataires externes participent à la maintenance et à l’exploitation de ces systèmes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]