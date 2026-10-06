L’aéroport de Narita envisage l’expropriation pour débloquer son projet d’agrandissement

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Afin de mener à bien l’agrandissement de l’aéroport international de Narita, son exploitant prévoit de demander, dès cette année, l’autorisation du ministre des Transports de recourir à la loi sur l’expropriation.

De ce mois-ci jusqu’en novembre, l’exploitant organisera des réunions d’information à l’intention des propriétaires fonciers et des autres personnes concernées dans la ville de Narita ainsi que dans les bourgs de Tako et Shibayama, une procédure préalable obligatoire au dépôt de la demande.

Une fois celle-ci acceptée, les terrains nécessaires à l’agrandissement, qui prévoit principalement la construction d’une troisième piste, pourront être acquis par voie d’expropriation si leurs propriétaires refusent de les céder avant la date limite fixée.

À l’origine, l’exploitant comptait achever les travaux d’agrandissement en mars 2029 afin de porter le nombre maximal annuel de décollages et d’atterrissages de 340 000 actuellement à 500 000. Les difficultés rencontrées pour acquérir les terrains nécessaires ont toutefois compromis ce calendrier.

En juillet dernier, l’exploitant a obtenu l’accord de la préfecture de Chiba et des municipalités situées autour de l’aéroport pour son projet de recours à la loi sur l’expropriation.

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