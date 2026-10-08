Suzuki va lancer le mini-véhicule électrique le moins cher du marché japonais

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Suzuki Motor a annoncé mardi le lancement, le 16 novembre, de son premier véhicule électrique de catégorie kei-car (voiture légère). Baptisé « e Sky », son prix débutera à 2,12 millions de yens (12 000 euros). Il s’agira du mini-véhicule électrique le moins cher du marché japonais.

L’e Sky sera ainsi légèrement moins cher que le Racco du géant chinois BYD, proposé à partir de 2,14 millions de yens. Grâce à une subvention publique de 568 000 yens, le prix de l’e Sky pourra descendre jusqu’à 1,55 million de yens.

Pour développer ce nouveau modèle électrique, Suzuki s’est appuyé sur plusieurs décennies de savoir-faire dans le domaine des kei-car, en mettant notamment l’accent sur la maniabilité dans les espaces exigus et sur la facilité d’utilisation.

Le constructeur a également travaillé sur la réduction du poids et l’efficacité énergétique. Son mini-véhicule électrique affiche ainsi une autonomie de 310 kilomètres, l’une des plus élevées de sa catégorie.

Suzuki vise des ventes de 1 000 exemplaires par mois et entend notamment séduire les automobilistes souhaitant remplacer leur véhicule à essence par un modèle électrique.

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