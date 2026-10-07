Le Japon dévoile un robot social en forme de chien pour accompagner les seniors

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Kawasaki Heavy Industries a dévoilé un prototype de robot social en forme de chien, conçu pour accompagner les personnes âgées et les aider dans leur quotidien à domicile.

Baptisé Home Leo, le robot utilise une intelligence artificielle dite « physique », capable de dialoguer avec les utilisateurs, de reconnaître son environnement, de prendre des décisions adaptées à chaque situation et d’agir de manière autonome.

Home Leo a été présenté mardi à Tokyo lors d’une réunion d’information organisée par Kawasaki Heavy Industries.

Le robot est conçu pour rester aux côtés des personnes âgées avec lesquelles il vit, en leur tenant compagnie à travers des conversations, en veillant sur elles et en les assistant dans leurs activités quotidiennes.

Selon l’entreprise japonaise, Home Leo sera également capable d’adapter ses conversations à chaque utilisateur en recueillant en continu des données sur ses préférences personnelles et son mode de vie, notamment en matière d’alimentation, d’habillement et de logement.

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