膠囊旅館是誕生於日本的一種價格便宜的簡易住宿設施，你在繁華鬧市區的各個角落都能看到，很多還附設三溫暖洗浴。對於錯過末班車回家的人來說，入住膠囊旅館即可節省坐計程車的高額費用，也能保證睡眠時間，即合理又方便。

膠囊旅館的使用方法

膠囊旅館是都市裏的一種簡易住宿設施，它們都是單人間（即膠囊），僅提供住客睡覺、洗浴等最低限的服務。走進膠囊旅館，要先脫掉鞋子並把它們存放在帶鎖的鞋櫃裏，換好拖鞋後再到前臺辦理入住手續，因為睡覺的膠囊沒有門鎖，所以住客需要把貴重品放到各自的保險櫃裏。

為了防止盜竊，貴重物品要隨身攜帶，為方便起見可以事先準備一個小袋子來放洗面用具和零錢等。膠囊旅館的洗手間、浴室都是公用的，一般有大浴池、三溫暖和按摩、可供喝酒或吸菸的公共休閒區，還有手機充電和上網服務以及漫畫閱覽室等。另外，和一般飯店不同，你可以穿著睡衣出入膠囊旅館裏的公共活動場所。

每個睡覺的膠囊都沒有門，只有捲簾門或百葉窗簾，拉上後也還是能聽到走廊裏的腳步聲、隔壁的雜音、鼾聲等。膠囊旅館是純粹用於睡眠的地方，所以特別強調要「保持安靜」，嚴禁在膠囊內和走廊裏小聲說話或者打電話。

膠囊內舖有一張單人用簡易床墊，還有一臺小型電視。它的最大魅力在於住宿費便宜。一般商務旅館的住宿費一晚7,000～8,000日圓，膠囊旅館只需要4,000～5,000日圓，最便宜的地方一晚只需2,000日圓，所以它是那些錯過末班車的上班族、自助遊的學生等的最佳選擇。而且膠囊旅館還有一個優點，就是不需預約，可隨時入住。

膠囊旅館的誕生秘聞

膠囊旅館最初誕生於1979年的大阪，它的設計者是世界著名的日本建築家黑川紀章。由於在1970年日本舉辦的世界博覽會——大阪世博上黑川擔任了「膠囊式住宅」的設計工作，因此他受邀設計了世界上首家膠囊旅館。2m長的膠囊分上下兩層排列在走廊兩側，這種獨特的布局至今沒變，不少外國遊客對此倍感稀奇，驚呼「和科幻電影的場景一模一樣！」希望入住體驗者紛至沓來。

膠囊旅館裏的布局

向女性住客開放

長久以來，膠囊旅館出於人們的印象及治安等方面的原因，它們幾乎都是男性專用的；但是最近，越來越多的膠囊旅館開闢了女性專用樓層，外觀時尚，女性洗面用品齊全。此外還出現一種將桌椅用作隔擋的「機艙式」膠囊旅館，羽田機場附近有一家膠囊旅館就是模仿飛機的「頭等艙」來布局設計的。(http://first-cabin.jp/locationlist/haneda-terminal1.html)

膠囊內部

〈參考〉膠囊旅館搜尋網站（英文）

Capsuleinn.com Tokyo（English site） http://capsuleinn.com/en/

Capsule inn Osaka, Men’s only (English site) http://www.capsulehotel-inn-osaka.com/en/index.html

標題圖片：Peter Woodman

Nelson Cunnington

Stephen Bugno