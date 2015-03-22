胶囊旅馆是诞生于日本的一种价格便宜的简易住宿设施，你在繁华闹市区的各个角落都能看到，很多还附设桑拿洗浴。对于错过末班车回家的人来说，入住胶囊旅馆即可节省坐出租车的高额费用，也能保证睡眠时间，即合理又方便。

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胶囊旅馆的使用方法

胶囊旅馆是都市里的一种简易住宿设施，它们都是单人间（即胶囊），仅提供住客睡觉、洗浴等最低限的服务。走进胶囊旅馆，要先脱掉鞋子并把它们存放在带锁的鞋柜里，换好拖鞋后再到前台办理入住手续，因为睡觉的胶囊没有门锁，所以住客需要把贵重品放到各自的储物柜里。

为了防止盗窃，必用品要随身携带，为方便起见可以事先准备一个小袋子来放洗漱用具和零钱等。胶囊旅馆的卫浴都是公用的，一般有大浴池、桑拿室和按摩房、可供喝酒或抽烟的公共休闲区，还有手机充电和上网服务以及漫画阅览室等。另外，和一般酒店不同，你可以穿着睡袍出入胶囊旅馆里的公共活动场所。

每个睡觉的胶囊都没有门，只有卷帘门或百叶窗帘，拉上后也还是能听到走廊里的脚步声、隔壁的杂音、鼾声等。胶囊旅馆是纯粹用于睡眠的地方，所以特别强调要“保持安静”，严禁在胶囊内和走廊里小声说话或者打电话。

胶囊内铺有一张单人用简易床垫，还有一台小型电视机。它的最大魅力在于住宿费便宜。一般商务旅馆的住宿费一晚7000～8000日元，胶囊旅馆只需要4000～5000日元，最便宜的地方一晚只需2000日元，所以它是那些错过末班车的上班族、自助游的学生等的最佳选择。而且胶囊旅馆还有一个优点，就是不需预约，可随时入住。

胶囊旅馆的诞生秘闻

胶囊旅馆最初诞生于1979年的大阪，它的设计者是世界著名的日本建筑家黑川纪章。由于在1970年日本举办的世界博览会——大阪世博上黑川担任了“胶囊式住宅”的设计工作，因此他受邀设计了世界上首家胶囊旅馆。2米长的胶囊分上下两层排列在走廊两侧，这种独特的布局至今没变，不少外国游客对此倍感稀奇，惊呼“和科幻电影的场景一模一样！”希望入住体验者纷至沓来。

胶囊旅馆里的布局

向女性住客开放

一直以来，胶囊旅馆出于人们的印象及治安等方面的原因，它们几乎都是男性专用的；但是最近，越来越多的胶囊旅馆开辟了女性专用楼层，外观时尚，女性洗漱用品齐全。此外还出现一种将桌椅用作隔挡的“机舱式”胶囊旅馆，羽田机场附近有一家胶囊旅馆就是模仿飞机的“头等舱”来布局设计的。 (http://first-cabin.jp/locationlist/haneda-terminal1.html)

胶囊内部

〈参考〉胶囊旅馆检索网站（英文）

Capsuleinn.com Tokyo（English site） http://capsuleinn.com/en/

Capsule inn Osaka, Men’s only (English site) http://www.capsulehotel-inn-osaka.com/en/index.html

题图：Peter Woodman

Nelson Cunnington

Stephen Bugno