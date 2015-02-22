Los hoteles cápsula son un tipo de alojamiento barato y sencillo nacido en Japón. Se pueden encontrar por doquier en el centro de las principales ciudades, muchos de ellos con sauna. Son muy útiles para aquellas personas que pierden el último tren y no quieren malgastar el dinero en un taxi para volver a casa, pudiendo respetar sus horas de sueño diario por un módico precio.

¿Cómo alojarse en un hotel cápsula?

Los hoteles cápsula son un tipo de alojamiento sencillo que puede encontrarse en las zonas urbanas. En ellos se ofrecen los servicios mínimos de cualquier hotel: una habitación (cápsula) para dormir, y baños o duchas. Para entrar en estos hoteles uno tiene que descalzarse. Los zapatos se dejan en una taquilla que se cierra con llave, y se acude a la recepción para hacer el check-in después de calzar unas zapatillas para caminar dentro del hotel. Normalmente no hay llaves en las cápsulas, salvo la de la taquilla en la que uno puede guardar los objetos de valor.

Se recomienda que el huésped lleve consigo las cosas que vaya a utilizar para evitar robos. En estos casos es útil llevar una pequeña bolsa con las cosas necesarias para el aseo y algunas monedas. El aseo y el baño son de uso compartido, y suelen contar con grandes bañeras y sauna. También hay espacios de descanso compartidos para beber alcohol y fumar tranquilamente. Otra de las peculiaridades es que a diferencia de los hoteles convencionales, es posible caminar dentro del edificio en bata.

Las cápsulas donde duerme el huésped no tienen puerta, y solo pueden cerrarse con una cortina o persiana, por lo que uno puede escuchar a otros huéspedes caminar en el pasillo o roncando en las cápsulas cercanas. Es importante mantener el silencio ya que es un lugar para dormir. Por supuesto dentro de la cápsula y en los pasillos cercanos está prohibido mantener conversaciones privadas o hablar por el teléfono móvil.

Dentro de una cápsula hay una cama sencilla individual y una pequeña televisión, pero lo más atractivo de este tipo de alojamiento es el bajo precio. El coste medio de una noche en un business hotel es de 7.000 u 8.000 yenes, mientras que en un hotel cápsula es posible alojarse una noche por 4.000 o 5.000 yenes. En los hoteles más baratos el alojamiento ronda los 2.000 yenes, una oferta a la que gustosamente se acogen los asalariados que pierden el último tren. Además, uno de sus aspectos más prácticos es que uno puede alojarse y utilizar este servicio sin necesidad de hacer una reserva.

La poco conocida historia del nacimiento de hoteles cápsula

El primer hotel cápsula del mundo apareció en Osaka en 1979. El diseñador de este hotel fue el arquitecto japonés de fama internacional Kurokawa Kishō, que presentó su modelo de “viviendas cápsula” con motivo de la Exposición Universal celebrada en Osaka en 1970. No ha cambiado nada entonces la disposición de las cápsulas de aproximadamente dos metros de largo característicamente dispuestas en dos filas, una superior y otra inferior en los dos lados de un pasillo. “¡Parece propio de una escena de ciencia ficción!”, es la opinión de muchos visitantes extranjeros que deciden hospedarse en uno de estos hoteles como novedad.

Disposición de un hotel cápsula

Un servicio que han utilizado fundamentalmente hombres, ahora también de interés para las mujeres

Hotel cápsula para mujeres (©Jiji foto)

Hasta ahora debido a su imagen y a la sensación de falta de seguridad los hoteles cápsula han venido siendo utilizados fundamentalmente por hombres, pero últimamente está aumentando el número de hoteles cápsulas elegantes con plantas solo para mujeres y que se están reforzando con distintos servicios exclusivos. Además, últimamente han aparecido otro tipo de hoteles cápsula con cabinas separadas que cuentan con una mesa y una silla. En el aeropuerto de Haneda, por ejemplo, hay un hotel cápsula con cabinas inspiradas en la “primera clase” de los aviones.

El interior de una cápsula

Referencia

Página web para la búsqueda de hoteles cápsula : http://capsuleinn.com/en/ (inglés)

Cortesía de foto:

Foto de la cabecela Peter Woodman

Nelson Cunnington

Stephen Bugno