Капсульные гостиницы, отличающиеся простотой и дешевизной, придуманы в Японии. Их можно увидеть в оживлённых городских кварталах, и часто их устраивают рядом с саунами. Они очень удобны для тех, кто хочет сэкономить деньги на такси и хорошо выспаться за небольшие деньги.

Что такое капсульный отель?

Капсульный отель за небольшую плату предоставляет необходимый минимум удобств – спальную ячейку, ванну, душ и т. п. Обычно у входа переобуваются в тапочки, а обувь оставляют в запирающихся на ключ шкафчиках, после чего регистрируются у регистрационной стойки. Спальные ячейки обычно не имеют замков, поэтому ценные вещи нужно оставлять в других запирающихся шкафчиках.

Ценности, которые невозможно оставить, следует носить с собой. Удобно иметь при себе пакет, в котором можно носить туалетные принадлежности – полотенце, зубную щётку и т. п. Туалеты, ванны и души – общего пользования. Во многих случаях есть большой бассейн для ванн, сауна и массажный салон. Кроме того, бывают комнаты отдыха, где можно выпить, покурить и расслабиться, в такой гостинице обычно можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, иногда есть и комнаты с комиксами манга. В отличие от обычной гостиницы, здесь можно ходить между комнатами в халате.

В спальных ячейках нет двери, а вход закрывается рулонной шторкой, из-за чего, как правило, хорошо слышны звуки шагов, храп соседей и т. п. шумы, поэтому там следует стараться вести себя тихо. Не только в самих ячейках, но и поблизости от них запрещается громко разговаривать или пользоваться телефоном, нарушая тишину.

В спальной ячейке, или «капсуле», есть спальное место, рассчитанное на одного человека, и небольшой телевизор. Больше всего людей привлекает их дешевизна, ведь если ночь в отеле бизнес класса стоит семь-восемь тысяч йен (60-70 долларов), то сон в капсульной гостинице обойдётся всего лишь в четыре-пять тысяч йен (35-40 долларов). Если поискать, то можно найти и за 2000 йен (менее 20 долларов), и потому в них останавливаются служащие, которые не успели на последний поезд домой, молодые люди, старающиеся сэкономить в путешествии, студенты, едущие по своим делам. Ценят также и то, что в таких гостиницах не нужно заказывать место заранее.

Курокава Кисё, создатель капсульных отелей

Первый в мире капсульный отель появился в Осаке в 1979 году. Спроектировал его архитектор Курокава Кисё, автор многих известных построек в разных странах мира. К выставке «Экспо-70», проходившей в Осаке в 1970 году, он создал проект «капсульного жилья», и поэтому для проектирования капсульного отеля обратились именно к нему. Созданная им схема расположения ячеек длиной около 2 метров в два яруса по обеим сторонам коридора не претерпела изменений и по сей день. Многие иностранцы останавливаются в таких гостиницах из-за их футуристической экзотичности, напоминающей декорации к фантастическому фильму.

Общий вид помещения со спальными ячейками

Большинство постояльцев – мужчины

Ячейка в женской капсульной гостинице © Jiji

Из соображений безопасности женщины практически не пользовались такими гостиницами, а потому практически все они были предназначены для мужчин, но в последнее время становится всё больше отелей, где некоторые этажи отведены только для женщин. Кроме того, появились и гостиницы с ячейками «каютного» типа, в которых есть стол и стул, а в гостинице First Cabin в аэропорту Ханэда устройство ячеек напоминает места первого класса в самолёте.

Внутренний вид спальной ячейки

Смотрите также:

Capsuleinn.com Tokyo (на английском языке)

Capsule inn Osaka (на английском языке)

Фотографии предоставили:

Peter Woodman (фотография вверху страницы)

Nelson Cunnington

Stephen Bugno