في اليابان، تقدم العديد من بيوت الشباب والفنادق تجربة فريدة للمسافرين، ومن بين هذه التجارب الفريدة يأتي فندق الكبسولة. إن فكرة الكبسولة في الفنادق تتضمن وحدات فردية صغيرة توفر مساحة ضيقة للنوم فقط، وتحتوي بعض الكبسولات على تلفزيون داخلي، ويتم تخزين الأمتعة في خزانة منفصلة عن الكبسولة. تعتبر كبسولات الفنادق جزءًا من الثقافة الفريدة في اليابان، حيث توفر هذه الوحدات المناسبة للمسافرين الذين يبحثون عن مكان اقتصادي ومريح للإقامة، وتشكل تجربة جديدة وممتعة للعديد من الزوار.

طريقة استخدام فندق الكبسولة

فنادق الكبسولة هي تجربة فريدة وفريدة من نوعها تم تطويرها في اليابان لتلبية احتياجات السكن بطريقة اقتصادية. يتميز هذا النموذج بوجود عدة غرف صغيرة جداً، تُعرف باسم ”الكبسولات“، والتي تهدف إلى توفير سكن ميسور التكلفة للنزلاء. تكون الكبسولات عادةً مجهزة بأسرّة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات مثل دورات المياه والدش.

عند دخول الفندق، يُطلب من النزيل خلع حذائه ووضعه في صناديق أحذية خاصة، ويُزود بشباشب لارتدائها. يقوم النزيل بتسجيل إقامته في مكتب الاستقبال ويتم إعطاؤه مفتاحًا أو بطاقة الوصول إلى كبسولته. يكون التخزين الآمن للمتعلقات الثمينة في خزانة شخصية أمرًا ضروريًا نظرًا لعدم وجود مفاتيح لكل كبسولة.

تعتبر فنادق الكبسولة خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى إقامة اقتصادية ومريحة في المدن الكبيرة في اليابان، وتوفر تجربة فريدة للمسافرين الذين يتطلعون لاستكشاف وسائل الإقامة غير التقليدية.

تتميز فنادق الكبسولة بالبساطة والكفاءة، حيث يمكن للنزلاء الاستفادة من الأمور الأساسية دون الحاجة إلى حمل الكثير من الأمتعة. يُفضل تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على مستلزمات الحمام والنقود والأغراض الشخصية. تكون الحمامات وغرف الاستحمام في فنادق الكبسولة عادةً مشتركة، ويوفر المكان حمامًا كبيرًا وساونا وغرفة للتدليك. كما يوجد مساحة مشتركة للاسترخاء، حيث يمكن للنزلاء شرب الخمر والتدخين، وشحن هواتفهم النقالة، واستخدام خدمة الإنترنت. كما قد تتوفر زاوية لقراءة المانغا.

فيما يتعلق بالملبس، يُسمح عادةً بالتجول داخل فنادق الكبسولة بالملابس الداخلية أو ثياب النوم. يتيح هذا الأمر للنزلاء الاستمتاع بالراحة والحرية داخل المكان.

في فنادق الكبسولة، لا يوجد باب للكبسولة المخصصة للنوم. بدلاً من ذلك، يُغلق الستار الدوار أو الستار الحاجب الذي يكون موجودًا عند الأرجل. وعلى الرغم من أن هذا يوفر الخصوصية إلى حد ما، إلا أنه قد يسمح بتسرب بعض الضوضاء، مثل الأصوات من الممرات أو الشخير من الكباث المجاورة.

نظرًا لأنها أماكن للراحة والنوم، يُشدد في فنادق الكبسولة على الالتزام بالهدوء. يُحظر عادة استخدام الهاتف أو الهمس داخل الكبسولة أو في الممرات. يهدف ذلك إلى توفير بيئة هادئة للنزلاء للحصول على راحة جيدة أثناء إقامتهم.

داخل الكبسولة، يتوفر سرير بسيط مجهز لشخص واحد، بالإضافة إلى تلفزيون صغير. ومن أبرز مميزات فنادق الكبسولة هو توفيرها لأسعار مبيت منخفضة بشكل كبير. في الفنادق الراقية لرجال الأعمال، تتراوح أسعار المبيت عادة بين 7 إلى 8 آلاف ين ياباني، بينما يمكن الحصول على مبيت في فنادق الكبسولة بحوالي 4 إلى 5 آلاف ين. في الأماكن ذات التكاليف المنخفضة، يمكن الحصول على المبيت بحوالي 2000 ين. هذا يجعل فنادق الكبسولة خيارًا شائعًا بين الموظفين الذين فاتهم آخر قطار أو الطلبة أو الشباب الذين يقومون برحلات فردية، كما يمكن استخدامها بسهولة دون الحاجة إلى حجز مسبق.

داخل كابسولة

السر وراء ظهور فندق الكبسولة

أول فندق كبسولة في العالم بدأ في أوساكا في عام 1979، وقد تم تصميمه بواسطة المهندس المعماري الياباني ذو الخبرة العالمية كيشو كوروكاوا. بدأت هذه الفكرة في المعرض العالمي (إكسبو) الذي أقيم في أوساكا عام 1970، المشهور باسم ”أوساكا إكسبو“. في هذا الحدث، قام كوروكاوا بتصميم ”مساكن الكبسولة“. تتكون الكبسولات من طابقين مرصوصين على النمط الأحمر، وتفصل بينهما ممرات، مما يخلق تصميمًا فريدًا لم يتغير منذ ذلك الحين. تظهر هذه الكبسولات بطول حوالي 2 متر، وتبدو كمشهد من فيلم خيال علمي، مما يثير اهتمام الكثير من الزوار الأجانب ويشجعهم على تجربة الإقامة فيها.

تصميم فندق الكبسولة.

تعرف على مميزات فنادق الكبسولة

تعتبر فنادق الكبسولة في اليابان خيارًا اقتصاديًا وفريدًا للإقامة، وتتميز بعدة مميزات:

1. تكلفة منخفضة: إحدى أهم مزايا فنادق الكبسولة هي تكلفتها المنخفضة مقارنة بالفنادق العادية. يمكن للمسافرين الاستمتاع بإقامة ليلة واحدة مع تكلفة تتراوح بين 2000 و4000 ين (17-35 دولارًا).

2. مساحة مخصصة للسيدات: تقدم بعض فنادق الكبسولة طوابق منفصلة خاصة للسيدات، مما يوفر بيئة أكثر راحة وأمانًا للنساء.

3. توفير الأمور الأساسية: الكبسولات مجهزة بتلفزيون، وتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي، وتحتوي على رفوف ومرايا وأدراج صغيرة، مما يلبي احتياجات النزلاء الأساسية.

4. نظافة وراحة البال: يتعين على النزلاء خلع أحذيتهم واستخدام أحذية مخصصة داخل الكبسولة، مما يسهم في الحفاظ على نظافة المكان ويوفر راحة إضافية.

5. كبسولات أكبر: بعد التطوير، أصبحت بعض الكبسولات أكبر حجمًا وأكثر اتساعًا، مما يوفر تجربة أكثر راحة وحرية للنزلاء داخل الكبسولة.

6. إمكانية الإقامة للأزواج: بعض الفنادق تقدم كبسولات أكبر خصيصًا للأزواج، مما يتيح للأزواج تجربة الإقامة المشتركة داخل الكبسولة.

فنادق الكبسولة توفر تجربة فريدة واقتصادية للمسافرين، خاصةً للذين يبحثون عن حلاً مؤقتًا واقتصاديًا في أثناء رحلاتهم.

سلبيات فنادق الكبسولة

هناك بعض السلبيات التي قد يواجهها النزلاء في فنادق الكبسولة، وتشمل بعضها:

1. الضيق والتكدس: الكبسولات تكون صغيرة الحجم وموضوعة بجوار بعضها في مناطق محددة، مما قد يجعلها غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من رهاب المكان الضيق.

2. الارتفاع والمساحة الضيقة: الكبسولات لا توفر مساحة كبيرة للوقوف أو الحركة، والارتفاع المحدود يمكن أن يكون غير مريح لبعض الأشخاص.

3. عدم وجود خزائن داخل الكبسولة: عادةً ما يتوجب على النزلاء استخدام خزائن عامة صغيرة لتخزين ممتلكاتهم، وهو ما قد يسبب بعض الإزعاج.

4. حمامات مشتركة: غالبًا ما تكون الحمامات مشتركة، وقد يعتبر بعض الأشخاص ذلك غير مريح.

5. غياب الخصوصية لفترات طويلة: فنادق الكبسولة لا تعتبر مكانًا للإقامة الطويلة الأمد، حيث يجب على النزلاء تسجيل الخروج والدخول من جديد بشكل دوري.

6. قلة الأجواء الاجتماعية: على الرغم من إمكانية التعرف على أشخاص جدد، إلا أن بعض فنادق الكبسولة قد لا توفر الأجواء الاجتماعية التي يبحث عنها بعض النزلاء.

رغم هذه السلبيات، إلا أن فنادق الكبسولة تظل خيارًا جذابًا للأفراد الذين يبحثون عن إقامة اقتصادية وتجربة فريدة خلال رحلاتهم القصيرة.

فندق كبسولة خاص بالسيدات

مرجع

رابط (بالإنكليزية) للبحث عن فنادق الكبسولة :

Capsuleinn.com Tokyo

(Capsule inn Osaka (Men’s only

قدم الصور:

صورة العنوان: Peter Woodman

Stephen Bugno

Nelson Cunnington