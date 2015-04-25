高速公路服務區，是指在收費高速公路上每隔一定距離設置的休息用公共設施，以前的服務區主要以停車場、公共廁所和餐廳為主，最近很多地方還並設了溫泉、住宿及遊樂園等，在朝著娛樂休閒設施轉變，吸引了越來越多的來客。

向娛樂休閒設施轉型

日本的高速公路服務區（簡稱SA），是設置於收費高速公路沿途的休息場所，除了免費停車場、公共廁所和加油站以外，還有餐廳、販賣部等，是為駕駛員提供休息以緩解駕駛疲勞的地方。

日本最早的高速公路服務區是1963年建成的滋賀縣「大津服務區」，開業當初是一個僅有停車場和公共廁所的簡單休息場所，但由於占地位置絕佳，琵琶湖和大津市內景緻盡收眼底。此後，隨著高速公路網的不斷發達，服務區遍及日本全國各地，並和只有停車場、公共廁所、自動販賣機等的簡易停車區（PA）形成了明顯的區別，現在日本全國的SA和PA加起來共有770處左右（截至2015年1月）。

最近，很多服務區都紛紛提供獨具特色的服務。例如，出售獨此一家的特製麵包和甜品、當地特產便當，開設一些著名餐廳的分店等，另外，有的服務區還開闢有溜狗專區、散步小道、溫泉及住宿設施、眺望臺等。原來只用做小憩的服務區，正向娛樂休閒地轉型，並因此博得了越來越多人的喜愛。特別是2005年日本道路公團(*1)民營化後，公路收益越來越受到重視，因此服務區開始了多樣化的服務以滿足不同顧客的需求。

高速公路服務區，原本只是單純的小憩之所，在娛樂休閒領域並不引人注目，但如今在人們的節假生活中正逐漸躍上一大主角的地位。

去高速公路服務區兜風

對駕車旅遊者實施的一項調查結果顯示，49.7%人會專門或者在駕車旅行途中造訪那些人氣高速公路服務區。服務區原來只是駕車途中的一個「通過點」，現在則已逐漸變成了很多人駕車出遊的「目的地」。此外，今後服務區還有待進一步充實具有地方特色的特產專賣店和飲食店等。

最近，有些人將車停放在服務區後換乘環行公車下高速公路，然後到周邊的觀光地參加諸如採摘水果一日遊等旅遊活動，受訪者中有51.8%的人回答有意參加以服務區為據點的周邊觀光旅遊項目。

江戶風情的PA也充滿魅力

在為數眾多的PA中，「鬼平江戶處」羽生PA（東北高速公路）倍受人們的關注。位於東北高速公路東京至東北方向沿途的羽生PA於2013年12月改建後「新裝」開業，重現了著名小說《鬼平犯科帳》的世界，它還因電視劇而為人熟知。除了江戶時代風情街景和建築物以外，還再現了小說中的餐飲店和「兩國廣小路」（江戶時代著名的鬧市區——譯註）特色的特產販賣部等等，隨處體現了獨具匠心的設計。

羽生PA 鬼平江戶處（圖片提供：NEXCO東日本）

日本全國高速公路服務區排行榜

（出處：http://ic.go-houbi.com/）

圖片提供：NEXCO東日本菅生PA