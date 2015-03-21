Сабису-эриа (от английского Service Area) – это зоны отдыха, оборудованные на платных скоростных автомобильных дорогах. Раньше там в основном были только парковки, рестораны и туалеты, но в последние годы в некоторых зонах отдыха появились ванны на термальных источниках, гостиницы, парки развлечений. Такие места начинают привлекать туристов в качестве местных достопримечательностей.

Как парковка с туалетом стала зоной отдыха

Сабису эриа, «сервисные зоны», создавались на платных скоростных автодорогах для того, чтобы водители и пассажиры могли отдохнуть. Обычно там была бесплатная парковка, туалеты, заправка, а помимо этого – ещё рестораны и магазины.

Первой такой зоной стала зона отдыха «Оцу» возле Киото. Во время открытия она была оборудована очень просто, там была только парковка и туалет, зато расположена она была в таком месте, откуда открывается живописный вид на озеро Бива и город Оцу. Позднее, с развитием сети скоростных дорог, такие зоны появлялись по всей стране. Сейчас зоны отдыха, в которых нет ничего, кроме парковки, туалета и торговых автоматов, называют пакингу-эриа (Parking Area, PA) – «парковочная зона», в отличие от сабису-эриа, которые могут предложить широкий выбор услуг. В настоящее время в Японии насчитывается около 770 таких зон обоих типов (на январь 2015 г.).

Новая автотрасса Токио-Нагоя «Синтомэй», зона отдыха «NEOPASA Хамамацу». В городе Хамамацу развито производство музыкальных инструментов, поэтому в дизайне здания использованы мотивы клавиш фортепиано (© Jiji)

В последнее время в зонах отдыха можно приобрести сувениры, продукты, которые продаются только там, местные сладости, обеды в коробке – бэнто, некоторые известные рестораны размещают там свои филиалы, а ещё в зонах отдыха иногда устраивают площадки для выгула домашних животных и прогулочные дорожки, ванны на термальных источниках (онсэн), гостиницы, комнаты отдыха со смотровыми площадками, откуда можно любоваться пейзажем, и многое другое. Так места, изначально предназначавшиеся просто для недолгого отдыха, становятся многолюдными туристическими центрами, привлекая всё большее количество посетителей. В особенности на изменения, происходящие с зонами отдыха, повлияла приватизация государственной корпорации скоростных автомобильных дорог NEXCO в 2005 году, после которой стали уделять большое внимание повышению доходности автотрасс и стремиться удовлетворить разнообразные потребности тех людей, которые ими пользуются.

Придорожные зоны отдыха как цель путешествия

Согласно результатам анкетирования автотуристов, 49,7% опрошенных посещали известные зоны отдыха как главную цель поездки, либо же заезжали в такие зоны по пути, то есть они становятся одной из целей поездок. В том же опросе выяснилось, что автотуристы хотят, чтобы в зонах отдыха было больше ресторанов с местной едой и напитками и сувенирных магазинов.

Зона отдыха «Тиба акуарайн», вид с воздуха (фотография предоставлена компанией NEXCO East)

С недавних пор в некоторых зонах отдыха появилась возможность оставить машину, пересесть на рейсовый автобус, съехать на нём со скоростной дороги, посетить достопримечательности в округе, развлечься и вернуться на автобусе к машине. 51,8% среди опрошенных ответили, что они хотели бы попробовать такой вид туризма через зоны отдыха.

Популярная парковочная зона в стиле периода Эдо

Парковочная зона «Ханю – Онихэй-Эдодокоро» (фотография предоставлена компанией NEXCO East)

Из парковочных зон особое внимание привлекает «Ханю – Онихэй-Эдодокоро» на скоростной автотрассе Тохоку. На этой «парковочной зоне» воссоздана атмосфера Эдо (современный Токио) эпохи Эдо (1603-1868), где происходит действие популярных романов серии «Записи преступлений, раскрытых «Демоном» Хасэгавой Хандзо» (Онихэй ханкатё) писателя Икэнами Сётаро, а также сериалов, снятых по этим романам. Эту зону, которая находится на автотрассе Тохоку (токийское направление), открыли после реконструкции в декабре 2013 года. На искусно воссозданной улице Рёгоку-хирокодзи (улица, реально существовавшая в старом Эдо, являющаяся одним из мест действия телесериалов) в подробностях воспроизведен эдоский пейзаж, устроены рестораны и магазины сувениров под названиями, которые упоминаются в сериалах.

Информация о Ханю – Онихэй-Эдодокоро:
На английском языке
На японском языке

Список зон отдыха скоростных автодорог Японии по популярности

1 «SA Фудзикава» (дорога Томэй, Токио-Нагоя)
Информация на японском языке
Информация на английском языке 		Вид на гору Фудзи, ночной пейзаж
2 «PA Кария» (дорога Исэванган)
Информация на японском языке
Информация на английском языке 		Колесо обозрения высотой 60 м, термальные ванны (онсэн), туалетные комнаты повышенной комфортности с диванами
3 «SA Тага» (дорога Мэйсин, Нагоя-Кобе)
Информация на японском языке
Информация на английском языке 		Гостиница, спальные комнаты по 735 йен (ок. 6 долларов) за 10 часов, ванная комната в японском стиле с сауной, массаж
4 «PA Токумицу» (дорога Хокурику)
Информация на японском языке 		Соединяется с парком Мацуто-кайхин, морской пляж, кемпинг на морском берегу, место для гриля, онсэн, крытый бассейн, велосипедный трек
5 «SA Авадзи» (дорога Кобе-Авадзи-Наруто)
Информация на японском языке
Информация на английском языке 		Колесо обозрения на 135 м над уровнем моря, ночной вид на Кобе и мост Акаси-Кайкё, местное пиво «Авадзи»
6 «SA Сунагава» (дорога Тюо)
Информация на японском языке 		Связана с детским парком «Хоккайдо кодомо-но куни» («Страна детей на Хоккайдо»)
7 «SA Маэсава» (дорога Тохоку)
Информация на японском языке 		Блюда из лучшей говядины Маэсавы, площадка для минигольфа
8 «SA Миядзима» (дорога Санъё)
Информация на японском языке 		Миниатюрная модель ворот святилища Ицукусима, знаменитые устрицы Сэтонайкай
9 «SA Комагатакэ» (дорога Тюо)
Информация на японском языке 		Вид на Южные и Центральные Альпы, площадка для выгула собак
10 «SA Игэи» (дорога Окинава)
Информация на японском языке 		Единственная ＳＡ на Окинаве, вид на острова Хэйдзадзима, Миягидзима, Икэидзима, известное место для встречи первого восхода солнца в Новом году, бесплатная подзорная труба
«PA Ханю – Онихэй-Эдодокоро» (дорога Тохоку)
Информация на японском языке
Информация на английском языке 		Стилизация под обстановку книг и сериалов Онихэй ханкатё (см. выше), улица Рёгоку-хирокодзи, магазины сувениров
«PA Ёрии – Хоси-но оодзисама» (дорога Канъэцу)
Информация на японском языке 		Создана атмосфера Прованса на юге Франции, мир Сент-Экзюпери и «Маленького принца»

(источник на японском языке)

Фотография вверху страницы: Зона отдыха «Суго» (фотография предоставлена компанией NEXCO East)