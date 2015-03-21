Сабису-эриа (от английского Service Area) – это зоны отдыха, оборудованные на платных скоростных автомобильных дорогах. Раньше там в основном были только парковки, рестораны и туалеты, но в последние годы в некоторых зонах отдыха появились ванны на термальных источниках, гостиницы, парки развлечений. Такие места начинают привлекать туристов в качестве местных достопримечательностей.
Как парковка с туалетом стала зоной отдыха
Сабису эриа, «сервисные зоны», создавались на платных скоростных автодорогах для того, чтобы водители и пассажиры могли отдохнуть. Обычно там была бесплатная парковка, туалеты, заправка, а помимо этого – ещё рестораны и магазины.
Первой такой зоной стала зона отдыха «Оцу» возле Киото. Во время открытия она была оборудована очень просто, там была только парковка и туалет, зато расположена она была в таком месте, откуда открывается живописный вид на озеро Бива и город Оцу. Позднее, с развитием сети скоростных дорог, такие зоны появлялись по всей стране. Сейчас зоны отдыха, в которых нет ничего, кроме парковки, туалета и торговых автоматов, называют пакингу-эриа (Parking Area, PA) – «парковочная зона», в отличие от сабису-эриа, которые могут предложить широкий выбор услуг. В настоящее время в Японии насчитывается около 770 таких зон обоих типов (на январь 2015 г.).
В последнее время в зонах отдыха можно приобрести сувениры, продукты, которые продаются только там, местные сладости, обеды в коробке – бэнто, некоторые известные рестораны размещают там свои филиалы, а ещё в зонах отдыха иногда устраивают площадки для выгула домашних животных и прогулочные дорожки, ванны на термальных источниках (онсэн), гостиницы, комнаты отдыха со смотровыми площадками, откуда можно любоваться пейзажем, и многое другое. Так места, изначально предназначавшиеся просто для недолгого отдыха, становятся многолюдными туристическими центрами, привлекая всё большее количество посетителей. В особенности на изменения, происходящие с зонами отдыха, повлияла приватизация государственной корпорации скоростных автомобильных дорог NEXCO в 2005 году, после которой стали уделять большое внимание повышению доходности автотрасс и стремиться удовлетворить разнообразные потребности тех людей, которые ими пользуются.
Придорожные зоны отдыха как цель путешествия
Согласно результатам анкетирования автотуристов, 49,7% опрошенных посещали известные зоны отдыха как главную цель поездки, либо же заезжали в такие зоны по пути, то есть они становятся одной из целей поездок. В том же опросе выяснилось, что автотуристы хотят, чтобы в зонах отдыха было больше ресторанов с местной едой и напитками и сувенирных магазинов.
С недавних пор в некоторых зонах отдыха появилась возможность оставить машину, пересесть на рейсовый автобус, съехать на нём со скоростной дороги, посетить достопримечательности в округе, развлечься и вернуться на автобусе к машине. 51,8% среди опрошенных ответили, что они хотели бы попробовать такой вид туризма через зоны отдыха.
Популярная парковочная зона в стиле периода Эдо
Из парковочных зон особое внимание привлекает «Ханю – Онихэй-Эдодокоро» на скоростной автотрассе Тохоку. На этой «парковочной зоне» воссоздана атмосфера Эдо (современный Токио) эпохи Эдо (1603-1868), где происходит действие популярных романов серии «Записи преступлений, раскрытых «Демоном» Хасэгавой Хандзо» (Онихэй ханкатё) писателя Икэнами Сётаро, а также сериалов, снятых по этим романам. Эту зону, которая находится на автотрассе Тохоку (токийское направление), открыли после реконструкции в декабре 2013 года. На искусно воссозданной улице Рёгоку-хирокодзи (улица, реально существовавшая в старом Эдо, являющаяся одним из мест действия телесериалов) в подробностях воспроизведен эдоский пейзаж, устроены рестораны и магазины сувениров под названиями, которые упоминаются в сериалах.
Информация о Ханю – Онихэй-Эдодокоро:
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Список зон отдыха скоростных автодорог Японии по популярности
|1
|«SA Фудзикава» (дорога Томэй, Токио-Нагоя)
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|Вид на гору Фудзи, ночной пейзаж
|2
|«PA Кария» (дорога Исэванган)
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|Колесо обозрения высотой 60 м, термальные ванны (онсэн), туалетные комнаты повышенной комфортности с диванами
|3
|«SA Тага» (дорога Мэйсин, Нагоя-Кобе)
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|Гостиница, спальные комнаты по 735 йен (ок. 6 долларов) за 10 часов, ванная комната в японском стиле с сауной, массаж
|4
|«PA Токумицу» (дорога Хокурику)
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|Соединяется с парком Мацуто-кайхин, морской пляж, кемпинг на морском берегу, место для гриля, онсэн, крытый бассейн, велосипедный трек
|5
|«SA Авадзи» (дорога Кобе-Авадзи-Наруто)
Информация на японском языке
Информация на английском языке
|Колесо обозрения на 135 м над уровнем моря, ночной вид на Кобе и мост Акаси-Кайкё, местное пиво «Авадзи»
|6
|«SA Сунагава» (дорога Тюо)
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|Связана с детским парком «Хоккайдо кодомо-но куни» («Страна детей на Хоккайдо»)
|7
|«SA Маэсава» (дорога Тохоку)
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|Блюда из лучшей говядины Маэсавы, площадка для минигольфа
|8
|«SA Миядзима» (дорога Санъё)
Информация на японском языке
|Миниатюрная модель ворот святилища Ицукусима, знаменитые устрицы Сэтонайкай
|9
|«SA Комагатакэ» (дорога Тюо)
Информация на японском языке
|Вид на Южные и Центральные Альпы, площадка для выгула собак
|10
|«SA Игэи» (дорога Окинава)
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|Единственная ＳＡ на Окинаве, вид на острова Хэйдзадзима, Миягидзима, Икэидзима, известное место для встречи первого восхода солнца в Новом году, бесплатная подзорная труба
|★
|«PA Ханю – Онихэй-Эдодокоро» (дорога Тохоку)
Информация на японском языке
Информация на английском языке
|Стилизация под обстановку книг и сериалов Онихэй ханкатё (см. выше), улица Рёгоку-хирокодзи, магазины сувениров
|★
|«PA Ёрии – Хоси-но оодзисама» (дорога Канъэцу)
Информация на японском языке
|Создана атмосфера Прованса на юге Франции, мир Сент-Экзюпери и «Маленького принца»
Фотография вверху страницы: Зона отдыха «Суго» (фотография предоставлена компанией NEXCO East)