高速公路服务区，是指在收费高速公路上每隔一定距离设置的休息用公共设施，以前的服务区主要以停车场、公共厕所和餐厅为主，最近很多地方还并设了温泉、住宿及游乐园等，在朝着娱乐休闲设施转变，吸引了越来越多的来客。

向娱乐休闲设施转型

日本的高速公路服务区（简称SA），是设置于收费高速公路沿途的休息场所，除了免费停车场、公共厕所和加油站以外，还有餐厅、小卖部等，是为驾驶员提供休息以缓解驾驶疲劳的地方。

日本最早的高速公路服务区是1963年建成的滋贺县“大津服务区”，开业当初是一个仅有停车场和公共厕所的简单休息场所，但由于占地位置绝佳，琵琶湖和大津市内景致尽收眼底。此后，随着高速公路网的不断发达，服务区遍及日本全国各地，并和只有停车场、公共厕所、自动售货机等的简易停车区（PA）形成了明显的区别，现在日本全国的SA和PA加起来共有770处左右（截至2015年1月）。

最近，很多服务区都纷纷提供独具特色的服务。例如，出售独此一家的特制面包和甜品、当地特产便当，开设一些著名餐厅的分店等，另外，有的服务区还开辟有溜狗专区、散步小道、温泉及住宿设施、眺望台等。原来只用做小憩的服务区，正向娱乐休闲地转型，并因此博得了越来越多人的喜爱。特别是2005年日本道路公团(*1)民营化后，公路收益越来越受到重视，因此服务区开始了多样化的服务以满足不同顾客的需求。

高速公路服务区，原本只是单纯的小憩之所，在娱乐休闲领域并不引人注目，但如今在人们的节假生活中正逐渐跃上一大主角的地位。

去高速公路服务区兜风

对驾车旅游者实施的一项调查结果显示，49.7%人会专门或者在驾车旅行途中造访那些人气高速公路服务区。服务区原来只是驾车途中的一个“通过点”，现在则已逐渐变成了很多人驾车出游的“目的地”。此外，今后服务区还有待进一步充实具有地方特色的土特产专卖店和饮食店等。

最近，有些人将车停放在服务区后换乘环行大巴下高速公路，然后到周边的观光地参加诸如采摘水果一日游等旅游活动，受访者中有51.8%的人回答有意参加以服务区为据点的周边观光旅游项目。

江户风情的PA也充满魅力

在为数众多的PA中，“鬼平江户处”羽生PA（东北高速公路）倍受人们的关注。位于东北高速公路东京至东北方向沿途的羽生PA于2013年12月改建后“新装”开业，重现了著名小说《鬼平犯科帐》的世界，它还因电视剧而为人熟知。除了江户时代风情街景和建筑物以外，还再现了小说中的餐饮店和“两国广小路”（江户时代著名的闹市区——译注）特色的土特产小卖部等等，随处体现了独具匠心的设计。

羽生PA 鬼平江户处（图片提供：NEXCO东日本）

Drive Plaza（英文） Drive Plaza（日文）

日本全国高速公路服务区排名榜

（出处：http://ic.go-houbi.com/）

图片提供：NEXCO东日本菅生PA