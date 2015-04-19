En Japón se pueden encontrar numerosas áreas de servicio a intervalos en las autopistas con peaje, zonas construidas para descansar. Antes eran simplemente zonas donde aparcar, con lavabo y restaurante, pero últimamente ya incluyen otros servicios como aguas termales, establecimientos para hospedarse, o parques de atracciones. Su transformación en grandes instalaciones de recreo está favoreciendo que cada vez más visitantes acudan expresamente a estos lugares.

De aparcamientos con aseo a grandes zonas de ocio

Las áreas de servicio (SA) de Japón son lugares de descanso que se pueden encontrar en las autopistas con peaje de todo el país. En general, son zonas que disponen de un aparcamiento gratuito con aseos, una gasolinera, restaurantes y tiendas, donde los conductores pueden descansar durante un largo viaje.

La primera área de servicio que se construyó en Japón fue la de Ootsu en la prefectura de Shiga en 1963. Cuando empezó a funcionar apenas era una zona de aparcamientos con aseos en un excelente lugar desde el que se podía ver el lago Biwa y la ciudad de Ootsu. Posteriormente, con la construcción de más autopistas en todo el país, comenzaron a aflorar nuevas áreas de servicio. Estas instalaciones (SA) se diferencian de las zonas de aparcamientos (PA), con servicios más sencillos como aseos y máquinas expendedoras. En la actualidad en todo el país existen alrededor de 770 SAs y PAs en total (a enero de 2015).

Área de Servicio de Hamamatsu (NEOPASA Hamamatsu) en la autopista de Shin-Tōmei. La ciudad de Hamamatsu es famosa por la producción de instrumentos musicales, por lo que el diseño de la fachada del edificio está inspirado en un piano. ©Jiji

Recientemente las áreas de servicio ofrecen especialidades como pan y dulces exclusivos de la localidad, bentōs de venta limitada en la región, establecimientos de restaurantes famosos, parques para las mascotas, rutas para pasear, aguas termales y alojamiento o zonas de mirador. Aunque se trata de áreas de servicio para tomar un pequeño descanso, últimamente están transformándose en zonas de ocio. Especialmente tras la privatización de la Corporación Pública de Autopistas de Japón en 2005 se hizo necesaria la captación de ingresos, un cambio que propició que estas áreas comenzasen a cubrir las necesidades de los distintos usuarios.

Las áreas de servicio, nacidas como simples lugares de descanso en rincones de ocio, se están transformando en auténticos centros de esparcimiento.

Destinos principales de los que viajan en automóvil

Según una encuesta realizada entre personas que han viajado en automóvil, el 49,7 % de los encuestados han tenido como destino principal un área de servicio, o bien ha visitado un área de servicio popular durante el trayecto. Es decir, en este tipo de viajes en automóvil las áreas de servicio están pasando de ser “zonas de paso” a convertirse en “destinos”. Además, estos usuarios piden que en adelante las áreas de servicio dispongan de restaurantes con las especialidades culinarias de las localidades, así como de tiendas de souvenirs.

Vista aérea del área de servicio de Chiba Aqua-Line, cortesía de NEXCO Higashi Nihon

Últimamente hay áreas de servicio en las que uno puede aparcar para subir a un autobus circular que le llevará por la autopista hasta zonas turísticas de los alrededores, donde es posible recolectar fruta o participar en distintos programas de turismo. De hecho, el 51,8 % de las personas que han contestado a la encuesta antes mencionada afirmaron que participaría en este tipo de actividades.

El éxito de las zonas de aparcamientos en las que se puede sentir Edo

Vista aérea del área de servicio de Chiba Aqua-Line, cortesía de NEXCO Higashi Nihon

Entre las zonas de aparcamientos que están recibiendo una gran atención en la actualidad, destaca la de Onihei Edo-dokoro de Hanyū (autopista de Tōhoku). Se trata de una área de párking inspirada en la novela Onihei Hankachō, popularizada también por la serie de televisión homónima. En diciembre de 2013 la zona de aparcamientos de Hanyū en la autopista de Tōhoku en dirección a Tokio celebró su reapertura después de una renovación. Ahora, además de los edificios y tiendas construidos para ofrecer un ambiente propio del período Edo, el visitante puede disfrutar de más detalles como restaurantes que aparecen en la novela, o un establecimiento de souvenir que se ha creado a la imagen de las antiguas tiendas de Ryōgoku hirokōji, una zona comercial que estaba al lado del río Sumida, en la antigua Edo (Tokio).

http://en.driveplaza.com/resources/pdf/rest_facilities/Onihei_Edo_Dokoro.pdf (Inglés)

http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040041/1/ (Japonés)

Ranking de áreas de servicio en todo Japón

1 Área de servicio de Fujikawa (Autopista de Tōmei)

JNTO (Inglés) Entre sus encantos, las vistas del monte Fuji y el paisaje nocturno. 2 Zona de aparcamientos de Kariya (Autopista de Isewangan)

Tripadvisor (Inglés) El viajero puede disfrutar de una noria de 60 metros de altura, aguas termales al aire libre, y aseos de lujo con sofás. 3 Área de servicio de Taga (Autopista de Meishin)

NEXCO (Inglés) Cuenta con un hotel de carretera en el que una habitación cuesta 735 yenes por 10 horas, con habitaciones de estilo japonés, y baño con sauna y masaje. 4 Zona de aparcamientos de Tokumitsu (Autopista de Hokuriku)

Tripadvisor (Inglés) Con el Parque Mattō en la costa, donde es posible tomar un baño, acampar, hacer una barbacoa, o disfrutar de las aguas termales, de una piscina cubierta, o una pista de ciclismo. 5 Área de servicio de Awaji (Autopista de Kōbe-Awaji-Naruto)

HSBE (Inglés) Cuenta con una gran noria a 135 metros sobre el nivel del mar, y son populares sus vistas nocturnas del Gran Puente del Estrecho Akashi Kaikyō y de la ciudad de Kōbe. Además, se puede degustar la cerveza Awaji. 6 Área de servicio de Sunagawa (Autopista de Hokkaidō)

Tripadvisor (Inglés) Conecta directamente con “Kodomo no Kuni” en Hokkaidō, con 11 instalaciones de atletismo, un lugar ideal para ir con niños. 7 Área de servicio de Maesawa (Autopista de Tōhoku)

Enlace:

Tripadvisor (Inglés) El área de servicio de Maesawa es famoso por su cocina con ternera de alta calidad, y por su campo de minigolf. 8 Área de servicio de Miyajima (Autopista de San'yō)

Google (Inglés) Un área construida imitando el famoso pórtico del Santuario de Itsukushima, con el ambiente de la isla de Miyajima, y donde se pueden probar las ostras del mar de Seto. 9 Área de servicio de Komagatake (Autopista de Chūō)

Tripadvisor (Español) Desde esta área se pueden ver los Alpes del sur y centrales de Japón, y cuenta también con un parque para mascotas. 10 Área de servicio de Igei (Autopista de Okinawa)

Tripadvisor (Inglés) Es la única área de servicio de Okinawa. Desde ella se pueden ver las islas de Henza, Miyagi e Ikei. Entre sus principales atracciones está ver el primer amanecer del año o utilizar un telescopio gratuito. ★ Zona de aparcamientos de Hanyū (Onihei Edo-dokoro) (Autopista de Tōhoku)

Driveplaza (Inglés) Su principal encanto es poder disfrutar el ambiente de Edo retratado en la novela Onihei Hankachō, con una calle comercial propia del período Edo, y una tienda de souvenirs al estilo de Ryōgoku hirokōji. ★ Zona de aparcamientos de “El principito” en Yorii

JapanTravel (Inglés) Con el ambiente de la Provenza francesa del sur. Está inspirado en El principito y en el mundo que describió Antoine de Saint-Exupéry.

(Fuente: http://ic.go-houbi.com/)

Fotografía cortesía de NEXCO Higashi Nihon, área de aparcamientos en Sugō.