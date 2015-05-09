”استراحات الطرق السريعة“ هي محطات تصطف على جانب الطرق السريعة ذات الرسوم مزودة بمرافق من أجل الراحة تقام على مسافات محددة. وقد كانت خدماتها في البداية تتركز حول تقديم مواقف للسيارات ودورات للمياه ومطاعم، لكن مؤخراً أصبحت تضم منتجعات المياه الساخنة وغرف للمبيت ومناطق ألعاب وغيرها من الخدمات المختلفة لتتحول من مجرد أماكن للراحة من عناء الطريق إلى مناطق ترفيهية شاملة تجتذب إليها أعدداً كبيراً من الزبائن.
استراحات الطرق تتحول إلى مناطق ترفيهية شاملة
تقام استراحات الطرق في اليابان (ويطلق عليها ”سابس إيريا“ وتختصر SA)، على الطرق السريعة المختلفة. وهي محطات يستريح فيها السائقون والمسافرون من ارهاق القيادة وعناء الطريق، وعادةً يكون بها مواقف مجانية للسيارات ودورات للمياه ومحطة بنزين إلى جانب المطاعم وبعض المحلات التجارية التي تبيع السلع المختلفة.
وتعد استراحة ”استراحة أووتسو“ الأقدم حيث أقيمت عام ١٩٦٣ بمحافظة شيغا. وكانت في البداية عبارة عن استراحة بسيطة بها موقف للسيارات ودورات للمياه فقط، ثم تحولت بعد ذلك لتصبح بقعة مميزة تستطيع فيها الاستمتاع بمنظر بانوراما لبحيرة بيوا- كو ومدينة أووتسو. بعد ذلك، ومع تطوير شبكة الطرق السريعة بدأت الاستراحات تقام واحدة تلو الأخرى في جميع أنحاء اليابان المختلفة. وتختلف الاستراحات الترفيهية الشاملة عن استراحات التوقف البسيطة التي يكون بها فقط موقف للسيارات ودورة مياه وماكينات البيع الآلي وغيرها من الخدمات البسيطة ويطلق عليها ”باركينج إيريا (PA)“. ويوجد في اليابان الآن حوالي ٧٧٠ استراحة طبقا لإحصاء يناير/كانون الثاني ٢٠١٥.
يوجد في استراحات الطرق الترفيهية الشاملة بعض أنواع الخبز والحلوى الخاصة والتي لا تباع في أي مكان آخر كذلك علب الطعام ”أوبنتو“ الخاصة بكل منطقة وفروع المطاعم الشهيرة إلى جانب العديد من الخدمات مثل حدائق مخصصة للكلاب، أماكن للتنزه، ومنتجعات المياه الساخنة وغرف للمبيت، وصالات لمشاهدة المناظر الطبيعية. وتحولت استراحات الطرق من استراحات بسيطة إلى مناطق ترفيهية شاملة تنال الإعجاب والترحيب. وخصوصاً بعد خصخصة القطاع العام للطرق في اليابان والذي اهتم بالأرباح بطبيعة الحال ليبدأ في تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء والزبائن.
رحلة بالسيارة إلى الاستراحات الترفيهية
ووفقاً للاستطلاع للرأي موجه للمسافرين بالسيارات أجاب ٤٩.٧٪ بأنهم قصدوا الاستراحات الترفيهية الشهيرة كوجهة رئيسية أو قاموا بالتوقف بها في منتصف رحلتهم. فقد بدأت تتحول استراحات الطرق الترفيهية الشاملة من مجرد محطة مرور في منتصف الرحلات التي تستخدم بها السيارات إلى وجهة رئيسية. وقد اكتملت أيضاً قائمة الخدمات في الاستراحات بوجود محلات لبيع الهدايا التذكارية ومطاعم للأطعمة المميزة لكل منطقة.
حالياً، أصبحت هناك استراحات تقدم برامج سياحية حيث توقف سيارتك الخاصة في الاستراحة وتركب أتوبيس سياحي يخرج من الطريق السريع لزيارة الأماكن السياحية المجاورة أو تجربة قطف الفواكه وغيرها من البرامج السياحية التي يمكن الاشتراك بها. وقد أجاب ٥١.٨٪ من المسافرين برغبتهم في المشاركة في مثل هذه البرامج السياحية التي تتخذ الاستراحة قاعدة لزيارة المناطق السياحية في المنطقة.
استراحة على تراث أجواء عصر إيدو
تعد استراحة ”هانيو“ (أونيهاي إيدو دوكورو)، على طريق توهوكو السريع، من أبرز استراحات التوقف أو ”باركينج إيريا (PA)“. وهي استراحة صممت لتحاكي أجواء الرواية اليابانية الشهيرة ”أونيهَي هانكاتشو“ والتي اشتهرت كمسلسل تليفزيوني أيضاً. وقد تم تجديد الاستراحة وإعادة افتتاحها في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣ بعد أن تم تصميم منظر المدينة والمباني بناء على تصورات أجواء عصر إيدو مع إضافة المطاعم التي ظهرت في الرواية ومحلات بيع الهدايا التذكارية على شكل شوارع وزقاق منطقة ”ريوغوكو هيرو كووجي“ ليصبح المكان مليئا بأدق التفاصيل الفنية.
Onihei_Edo_Dokoro (بالإنكليزية)
ترتيب أشهر الاستراحات الترفيهية في اليابان (حسب ما ظهر على الموقع)
|١
|استراحة ”فوجيكاوا“ الترفيهية ... على طريق ”تووميه كووسوكو دوورو“ (بالإنكليزية)
|تتميز بمنظر جبل فوجي، أضواء المدينة في الليل.
|٢
|استراحة توقف ”كاريّا“... على طريق ”إيسيه وانجان جيدوشا دو“ (بالإنكليزية)
|دولاب ملاهي بإرتفاع ٦٠ متر، منتجع مياه ساخنة طبيعي، حمامات فاخرة بها أماكن للراحة.
|٣
|استراحة ”تاغا“ الترفيهية ... على طريق ”ميه شين كووسوكو دوورو“ (بالإنكليزية)
|فندق للاستراحة، تأجير الغرفة لعشرة ساعات بـ٧٣٥ ين، غرف على الطراز الياباني، حمامات مزودة بسونا وأجهزة مساج/تدليك.
|٤
|استراحة توقف ”توكوميتسو“... على طريق ”هوكوريكي جيدوشا دو“ (باليابانية)
|متصلة مع حديقة ”ماتّو كايهِين كووين“، حمام بحري، مخيمات حول البحر، شوايات لحم في الهواء الطلق، منتجع مياه ساخنة، مسبح مغطى، محطة خدمات لركوب الدراجات.
|٥
|استراحة ”أواجي“ الترفيهية ... على طريق ”كوبي أواجي ناروتو جيدوشا دو“ (بالإنكليزية)
|دولاب ملاهي ضخم بإرتفاع ١٣٥ متر فوق سطح البحر، منظر الأضواء الليلية لكوبري ”أكاشي كايكيو أووهاشي“ ومدينة كوبي، بيرة أواجي.
|٦
|استراحة ”سوناغاوا“ الترفيهية ... على طريق ”دووأو جيدوشا دو“ (باليابانية)
|توصَل مباشراً إلى حديقة البلاد للأطفال ”هوكايدو كودومو نو كوني“، ١١ نوع من ألعاب المعسكرات الرياضية، مجمع من المرافق الترفيهية للأطفال.
|٧
|استراحة ”مايساوا“ الترفيهية ... على طريق ”توهوكو جيدوشا دو“ (باليابانية)
|أصناف لحوم ”مايساوا“ البقرية الأكثر جودة على مستوى الاستراحات، ملاعب جولف مصغرة.
|٨
|استراحة ”ميياجيما" الترفيهية ... على طريق ”سانيوو جيدوشا دو“ (باليابانية)
|تصميم المبنى على منظر ”التوري“ العائم لمعبد إيتسوكوشيما، روح وأجواء ميياجيما المميزة، محار خليج سيتوناي.
|٩
|استراحة ”كوماغاتاكيه“ الترفيهية ... على طريق ”تشووأو دو“ (باليابانية)
|منظر جبال الألب الجنوبية والوسطى، حديقة لجري الكلاب.
|١٠
|استراحة ”إيغاي“ الترفيهية ... على طريق ”أوكيناوا جيدوشا دو“ (باليابانية)
|الاستراحة الترفيهية الوحيدة في محافظة أوكيناوا، منظر بانوراما لثلاث جزر ”هينزا جيما“ و”ميياغي جيما“ و”إيكاي جيما“، مكان مشهور برؤية شروق شمس لرأس السنة، تلسكوب مجاني.
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|استراحة توقف ”هانيو“ (أونيهاي إيدو دوكورو)...على طريق ”توهوكو جيدوشا دو“ (بالإنكليزية)
|أجواء عالم إيدو من رواية ”أونيهَي هانكاتشو“، منظر البيوت والطرقات والمطاعم في عصر إيدو، محلات بيع هدايا تذكارية خاصة بمنطقة ”ريوغوكو هيرو كووجي“ الشهيرة.
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|استراحة توقف ”يوريّ..هوشي نو أوجيساما“ (باليابانية)
|على تراث مدينة بروفنس الفرنسية، الأجواء مفعمة بروح سانت أكزوبيري ورواية ”الأمير الصغير“.