”استراحات الطرق السريعة“ هي محطات تصطف على جانب الطرق السريعة ذات الرسوم مزودة بمرافق من أجل الراحة تقام على مسافات محددة. وقد كانت خدماتها في البداية تتركز حول تقديم مواقف للسيارات ودورات للمياه ومطاعم، لكن مؤخراً أصبحت تضم منتجعات المياه الساخنة وغرف للمبيت ومناطق ألعاب وغيرها من الخدمات المختلفة لتتحول من مجرد أماكن للراحة من عناء الطريق إلى مناطق ترفيهية شاملة تجتذب إليها أعدداً كبيراً من الزبائن.

استراحات الطرق تتحول إلى مناطق ترفيهية شاملة

تقام استراحات الطرق في اليابان (ويطلق عليها ”سابس إيريا“ وتختصر SA)، على الطرق السريعة المختلفة. وهي محطات يستريح فيها السائقون والمسافرون من ارهاق القيادة وعناء الطريق، وعادةً يكون بها مواقف مجانية للسيارات ودورات للمياه ومحطة بنزين إلى جانب المطاعم وبعض المحلات التجارية التي تبيع السلع المختلفة.

وتعد استراحة ”استراحة أووتسو“ الأقدم حيث أقيمت عام ١٩٦٣ بمحافظة شيغا. وكانت في البداية عبارة عن استراحة بسيطة بها موقف للسيارات ودورات للمياه فقط، ثم تحولت بعد ذلك لتصبح بقعة مميزة تستطيع فيها الاستمتاع بمنظر بانوراما لبحيرة بيوا- كو ومدينة أووتسو. بعد ذلك، ومع تطوير شبكة الطرق السريعة بدأت الاستراحات تقام واحدة تلو الأخرى في جميع أنحاء اليابان المختلفة. وتختلف الاستراحات الترفيهية الشاملة عن استراحات التوقف البسيطة التي يكون بها فقط موقف للسيارات ودورة مياه وماكينات البيع الآلي وغيرها من الخدمات البسيطة ويطلق عليها ”باركينج إيريا (PA)“. ويوجد في اليابان الآن حوالي ٧٧٠ استراحة طبقا لإحصاء يناير/كانون الثاني ٢٠١٥.

استراحة هاماماتسو الترفيهية على طريق شين توميه كوسوكو السريع ”نيو بآسا هاماماتسو NEOPASA“، التصميم الخارجي للمبنى على شكل بيانو، حيث تشتهر مدينة هاماماتسو بصناعة الأدوات الموسيقية. الصورة من جيجي برس.

يوجد في استراحات الطرق الترفيهية الشاملة بعض أنواع الخبز والحلوى الخاصة والتي لا تباع في أي مكان آخر كذلك علب الطعام ”أوبنتو“ الخاصة بكل منطقة وفروع المطاعم الشهيرة إلى جانب العديد من الخدمات مثل حدائق مخصصة للكلاب، أماكن للتنزه، ومنتجعات المياه الساخنة وغرف للمبيت، وصالات لمشاهدة المناظر الطبيعية. وتحولت استراحات الطرق من استراحات بسيطة إلى مناطق ترفيهية شاملة تنال الإعجاب والترحيب. وخصوصاً بعد خصخصة القطاع العام للطرق في اليابان والذي اهتم بالأرباح بطبيعة الحال ليبدأ في تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء والزبائن.

رحلة بالسيارة إلى الاستراحات الترفيهية

ووفقاً للاستطلاع للرأي موجه للمسافرين بالسيارات أجاب ٤٩.٧٪ بأنهم قصدوا الاستراحات الترفيهية الشهيرة كوجهة رئيسية أو قاموا بالتوقف بها في منتصف رحلتهم. فقد بدأت تتحول استراحات الطرق الترفيهية الشاملة من مجرد محطة مرور في منتصف الرحلات التي تستخدم بها السيارات إلى وجهة رئيسية. وقد اكتملت أيضاً قائمة الخدمات في الاستراحات بوجود محلات لبيع الهدايا التذكارية ومطاعم للأطعمة المميزة لكل منطقة.

منظر كامل (صورة من أعلى) لاستراحة تشيبا أكوأ راين الترفيهية، الصورة مقدمة من شركة الطرق السريعة في شرق اليابان NEXCO

حالياً، أصبحت هناك استراحات تقدم برامج سياحية حيث توقف سيارتك الخاصة في الاستراحة وتركب أتوبيس سياحي يخرج من الطريق السريع لزيارة الأماكن السياحية المجاورة أو تجربة قطف الفواكه وغيرها من البرامج السياحية التي يمكن الاشتراك بها. وقد أجاب ٥١.٨٪ من المسافرين برغبتهم في المشاركة في مثل هذه البرامج السياحية التي تتخذ الاستراحة قاعدة لزيارة المناطق السياحية في المنطقة.

استراحة على تراث أجواء عصر إيدو

استراحة توقف ”هانيوو“ (أونيهَي إيدو دوكورو)، الصورة مقدمة من شركة الطرق السريعة في شرق اليابان NEXCO

تعد استراحة ”هانيو“ (أونيهاي إيدو دوكورو)، على طريق توهوكو السريع، من أبرز استراحات التوقف أو ”باركينج إيريا (PA)“. وهي استراحة صممت لتحاكي أجواء الرواية اليابانية الشهيرة ”أونيهَي هانكاتشو“ والتي اشتهرت كمسلسل تليفزيوني أيضاً. وقد تم تجديد الاستراحة وإعادة افتتاحها في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣ بعد أن تم تصميم منظر المدينة والمباني بناء على تصورات أجواء عصر إيدو مع إضافة المطاعم التي ظهرت في الرواية ومحلات بيع الهدايا التذكارية على شكل شوارع وزقاق منطقة ”ريوغوكو هيرو كووجي“ ليصبح المكان مليئا بأدق التفاصيل الفنية.

Onihei_Edo_Dokoro (بالإنكليزية)

ترتيب أشهر الاستراحات الترفيهية في اليابان (حسب ما ظهر على الموقع)