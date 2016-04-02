日本賽艇是預測摩托艇比賽結果的彩券活動，它誕生於第二次世界大戰後的日本，在全國範圍內舉行。日本原則上禁止賭博，但作為特例，准許由公共機構舉辦此類活動。彩券收益除了納入地方政府的財政收入外，還用做公益事業的財源。

國家承認的公營彩券

在日本，賽艇與腳踏車競輪賽、賽馬、賽艇、足球彩券並列為5大合法公營賭博運動，統稱為「BOAT RACE（賽艇）」。

賽艇複勝式標記卡。圖片提供：日本賽艇振興會（oat Race Promotion Association）

這是一項有6艘小型單人摩托艇在一周600m的賽場上逆時針繞行3周並爭奪最快到達終點的競技比賽，觀眾購買「勝艇投票券（賽券）」，等待比賽結果。開獎採用「同注分彩法」，即扣除主辦方收益等之後，按下注金分配給中獎者。

賽券的投注方式與賽馬比賽的馬票相同，共7種。投中第1名為「單勝式」，投中第1或第2名為「複勝式」，投中前兩名名次順序為「2連單」，投中前兩名的任意名次順序為「2連複」，投中前3名名次順序為「3連單」，投中前3名任意名次順序為「3連複」，投中前3名中的兩名為「擴連複」。賽券可以以一張100日圓為單位購買，但禁止未成年人購買。

賽券在全國40多處出售，每年還在韓國舉辦1次

在賽艇賽場外也可購得賽券，其銷售點「Boat Pier」、「Mini Boat Pier」、「ORALE」分布於全國40多個地方。開設專用銀行帳戶，註冊成為會員後，也可通過家裏的電話、手機或網際網路購買。

賽艇是日本特有的賭博運動，不過從2002年起，在韓國渼沙裏漕艇競技場也開始舉辦這項賽事，目前日韓兩國共有25個賽艇場，其中日本24個，韓國1個。

賽艇場內設有資訊中心，看臺有普通的非對號座、收費的對號座，還有餐廳、商店等；有些賽場為方便全家前來觀賽，還專設了兒童遊樂室等遊樂空間。此外，許多賽艇場都設有劇場式的活動大廳，可在此介紹參賽選手，舉辦藝人脫口秀等，開展各種活動，努力為賽艇迷提供更多更好的服務。

和平島賽艇場。圖片提供：日本賽艇振興會（Boat Race Promotion Association）

「高中獎率」，博得人氣

賽艇是6艘摩托艇同場比賽，相較於賽馬的8～18匹馬，競輪賽的9輛腳踏車、摩托賽的8輛機車，公營彩券運動中賽艇的參賽數最少，因此猜中名次順序的機率也就最高。賽艇收益率高，這些收益用於資助扶持各種事業的開展。

賽艇的參賽摩托艇有6艘，它們都各有規定的編號和顏色，從1號艇到6號艇，分別為白色、黑色、紅色、藍色、黃色和綠色。

賽艇通過起點線後，以1號迴旋標誌、2號迴旋標誌的順序繞賽場三周（每周600m，共1,800m），按到達終點的先後順序確定名次。

此外，賽艇的啟航也很特別，不同於田徑比賽中「各就各位，預備～，跑！」的方式，它採用在規定時間內通過起點線的「搶跑式」方式出發。

頂級賽艇選手年收入超過1億日圓

到2014年，賽艇選手共有1,583人，其中女性190人。賽艇比賽無性別之分，男女均可同場競技，這是男女可以在同等條件下平等競爭的為數不多的一項體育運動。賽艇選手的平均年收入為1,600萬日圓，但最高級別A1的選手中，有的年收入超過1億日圓。另外，A1級別選手約有300人，平均年收入據說有3,400萬日圓。

1月到12月的1年為1個賽季。每年年底，由當年獎金榜前18名的選手舉行大獎賽（獎金王爭霸賽），賽季由此落下帷幕。可以說所有賽艇選手都是以參加這次大獎賽為目標，投身到1年的激戰中去的。

標題圖片：©日本賽艇振興會（Boat Race Promotion Association）