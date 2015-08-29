يُعتبر الشكل الفريد من سباقات الزوارق السريعة والذي يدعى ”كيوتيي“ واحدا من عدد قليل من أنواع المراهنات المسموح بها بموجب القانون الياباني. ويتم استخدام عائدات هذه السباقات في تمويل البلديات المحلية ودعم نشاطات منظمات غير حكومية.

مقامرة عامة

سباق الزوارق السريعة هو واحد من أصناف قليلة من المراهنات العامة التي يسمح بها بموجب قوانين القمار الصارمة في اليابان. أما أنواع القمار الأخرى المسموح بها فتشمل سباق الخيول (كيئيبا)، وسباق الدراجات (كييرين)، وسباق الدراجات النارية (أوتوريسو)، واليانصيب. وفي هذه الرياضة يقود سائقون محترفون تلك الزوارق حول مضمار محدد للسباق. وتقام السباقات في أماكن مخصصة منتشرة في أرجاء البلاد. في حين لا يزال يشار إليها شعبيا باسم (كيوتيي)، إلا أن الجمعية التي تروج لهذه الرياضة اعتمدت رسميا الاسم الإنكليزي ”بوت ريس“.

كارت رهان على سباق الزوارق (جمعية ترويج رياضة سباق الزوارق)

يشارك في هذه السباقات ٦ زوارق، كل زورق يقوده سائق واحد. يشتري المتفرجون تذاكر الرهان التي تعرف باسم ”فوناكين“، ويتم توزيع الأرباح على المراهنين من إجمالي عمولة المقامرة - وهي الأرباح ناقص النسبة المئوية لمشغل مضمار السباق - وتدفع بما يتناسب مع قيمة المراهنات.

يمكن للمراهنين شراء ٧ أنواع من التذاكر تتراوح من المراهنات على فوز زورق واحد (تانشو) إلى الرهان على ما إجماليه ٣ زوارق بالترتيب (سانرينبوكو) وتكون قيمة المراهنات من الـ١٠٠ ين. وهذا النمط من الرهان مشترك أيضا مع سباقات الخيول والدراجات.

المشاركة في المراهنات

لا تقتصر المراهنات على أماكن إجراء السباقات. فهناك أكثر من ٤٠ موقعا منتشرا في جميع أنحاء اليابان تحتوي على نوافذ لبيع أوراق رهان خاصة بمسابقات كيوتيي. كما يمكن لعشاق سباق الزوارق الاشتراك في خدمات فتح حسابات مخصصة للأعضاء تمكنهم من المشاركة في المراهنات من البيت عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الهواتف المحمولة.

وفي حين أن نمط سباق الزوارق كان يقتصر على اليابان - فقد تم تطويره لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين - إلا أن الاهتمام بهذه الرياضة بدأ بالظهور مؤخرا في البلدان المجاورة. وأصبح ”منتزه ميساري موتوربوت للسباقات“ في هانام بكوريا الجنوبية أول مضمار سباق كيوتيي خارج اليابان في عام ٢٠٠٢.

وبهدف زيادة عدد الحضور تقوم الكثير من أماكن سباق الزوارق الـ٢٤ في اليابان بتوفير خدمات من بينها مكاتب استعلامات ومقاعد عامة ومجوزة في السباقات ومطاعم ومحلات تجارية بالإضافة إلى إقامة منشآت مخصصة للأطفال وأماكن للعب. وهناك أيضا عدد من الفعاليات لتقديم خدمات لمشجعي هذه الرياضة المتميزين مثل السماح للمشاركين بمقابلة متسابقين مشهورين وعروض تفاعلية تستضيف مشاهير.

منافسة سباق الزوارق في هيواجيما بطوكيو (جمعية ترويج رياضة سباق الزوارق)

فرص الفوز

فرصة الفوز في رياضة كيوتيي كبيرة نسبيا حيث يتم التنافس بين ٦ متسابقين فقط في السباق الواحد، وهذا أقل عدد من المتسابقين مقارنة مع المراهنات العامة في الرياضات الأخرى. (على سبيل المقارنة، يشارك من ٨ إلى ١٨ خيلا في سباقات الخيول و٩ متسابقين في سباقات راكبي الدراجات و٨ متسابقين في سباقات الدراجات النارية). وتستخدم إيرادات هذه السباقات في دعم مجموعة واسعة من المبادرات بما فيها تلك التي تقوم بها البلديات وكذلك المنظمات الغير ربحية.

ويتم تخصيص لون لكل زورق من الزوارق الستة بما يتوافق مع مكان الانطلاق، والألوان هي :أبيض، أسود، أحمر، أزرق، أصفر، أخضر.

وتبدأ السباقات بسير الزوارق مسافة قصيرة Rolling Start يشترط فيها على المتنافسين عبور خط البداية في فترة محددة من الزمن أو يواجهون خطر الإبعاد من المنافسة. تتكون المسابقات من ثلاث لفات حول مضمار محدد بعلامتين ويبلغ طوله ٦٠٠ متر وبذلك يصل إجمالي طول السباق إلى ١٨٠٠ متر.

مهنة مربحة

وفقا لإحصائيات عام ٢٠١٤، هناك ١٥٨٣ سائقا محترفا من بينهم ١٩٠ امرأة يتنافسون في هذه الرياضة. ويبلغ متوسط الدخل السنوي لهؤلاء الرياضيين ١٦ مليون ين. ويصل الدخل النموذجي لأفضل ٣٠٠ متسابق إلى أكثر من ٣٤ مليون ين، علما بأن بعضهم يكسبون ما يصل إلى ١٠٠ مليون ين.

يبدأ موسم كيوتيي في شهر يناير/كانون الثاني وتُجرى المسابقات على مدار العام. الحدث الأهم هو سباق الجائزة الكبرى في نهاية العام الذي يعقد في شهر ديسمبر/كانون الأول ويتنافس فيه أفضل ١٨ سائق زوارق. ويعتبر تأمين المشاركة في هذا الحدث هو العامل الرئيسي لتحفيز المتسابقين على مدى موسم طويل وشاق.

(صورة العنوان: زوارق تدور حول علامة أثناء السباق. الصورة من جمعية ترويج رياضة سباق الزوارق)