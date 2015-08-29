Водно-моторные гонки, или гонки на моторных лодках – уникальная японская разработка в области азартных игр, появившаяся после Второй мировой войны. Гонки проходят на территории всей Японии. И хотя по закону азартные игры в Японии запрещены, конкретно эта разновидность в порядке исключения является совершенно легальной, а доходы от игры на тотализаторе идут на дотации органам местного самоуправления и на развитие НГО.

Общественный тотализатор с государственной лицензией

Наравне со скачками, велогонками, мотогонками и лотереей, гонки на моторных лодках являются одним из немногих видов азартных игр, не запрещенных японским законодательством. Участники гонок – профессиональные спортсмены. Их задача – в кратчайшее время провести скоростную моторную лодку по заданному маршруту. В японском языке принято использовать английское название этого вида спорта: boat race (по-японски произносится как бото-рэсу).

Талон тотализатора фунакэн

В гонке принимает участие шесть лодок, каждой из которых управляет один гонщик. Зрители приобретают специальные талоны тотализатора под названием фунакэн и ждут результатов гонки. Выплаты производятся из общего пула. Выигрыш, за вычетом организаторской комиссии, выплачивается пропорционально ставке.

Существует семь видов талонов фунакэн для размещения ставок: на победителя (тансё), на победителя или второе место (фукусё), на победителяи второе место в верном порядке (нирэнтан), на победителя и второе место в произвольном порядке (нирэнфуку), на первые три места в верном порядке (санрэнтан), на первые три места в произвольном порядке (санрэнфуку) и на любые два места из первых трех (какурэнфуку). Ставки делаются с шагом 100 йен. Продажа талонов несовершеннолетним запрещена.

Где купить фунакэн: более сорока букмекерских контор в Японии и ежегодная гонка в Корее

Делать ставки можно не только в местах проведения гонки. Более сорока букмекерских контор, таких как «Бото-пия», «Минибото-пиа», «Орале», осуществляют продажу талонов фунакэн и выплату выигрышей по всей Японии. Любители гонок на моторных лодках могут открыть специальный членский счет в банке, который предусматривает отдельную услугу по размещению ставок из дома по интернету и городскому или мобильному телефону.

Хотя этот тип гонок, впервые появившийся в 1950-е годы, долгое время оставался сугубо японским, в наше время он становится все более популярным среди ближайших соседей Японии. С 2002 года Парк водно-моторных гонок Мисари в Ханаме (Южная Корее) начал проводить гонки на моторных лодках, став первым местом проведения бото-рэсу вне Японии.

В Японии в местах проведения гонок обычно всегда можно сделать платный заказ мест, обратиться с вопросом в справочную службу, найти ресторан, кафе, киоск, а иногда даже специальную детскую комнату и зал игровых автоматов. Здесь также проводятся разные мероприятия для любителей: встречи с гонщиками, ток-шоу со знаменитостями и т. п.

Водно-моторная гонка в Хэйвадзиме, Токио

Высокая степень прогнозируемости – залог популярности

Так как в гонке участвуют всего шесть лодок, вероятность угадать и выиграть гораздо выше, чем на скачках (от восьми до восемнадцати лошадей), велогонках (девять велосипедов) или автогонках (восемь машин). По сравнению с другими видами общественного тотализатора это самое маленькое число участников. И, следовательно, прогнозируемость – высокая. Уровень доходов тоже довольно высокий, а выручка, как правило, идет на дотации органам местного управления и НГО.

В соответствии с порядком расположения на трассе каждой лодке присваивается определенный цвет: белый, чёрный, красный, синий, желтый, зеленый. Лодки участников стартуют сходу – они должны пересечь линию старта за определенный отрезок времени, иначе их могут отстранить от соревнования. Маршрут общей протяженностью 1800 метров состоит из трёх кругов по шестисотметровой трассе.

Высокие заработки и успешная карьера

По статистическим данным в Японии в 2014 г. было 1583 профессиональных гонщика, 190 из которых женщины. В среднем годовая зарплата участника гонок составляет 16 млн йен. Доходы лучших гонщиков еще выше – около 34 млн йен в год, а доход самых успешных может составить 100 млн йен.

Сезон водно-моторных гонок открывается в январе и продолжается вплоть до конца года, а в декабре проводится кульминационное мероприятие – закрытие сезона и вручение гран-при, который разыгрывается между восемнадцатью самыми высокооплачиваемыми гонщиками. Стать одним из этих восемнадцати стремится каждый участник гонки, это стремление мотивирует и поддерживает гонщиков «на плаву» на всем протяжении напряженного, выматывающего сезона.

Фотографии предоставлены Boat Race Promotion Association