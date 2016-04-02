日本赛艇是预测摩托艇比赛结果的博彩运动，它诞生于第二次世界大战后的日本，在全国范围内举行。日本原则上禁止赌博，但作为特例，准许由公共机构举办此类活动。博彩收益除了纳入地方政府的财政收入外，还用做公益事业的财源。

国家承认的公营博彩

在日本，赛艇与自行车竞轮赛、赛马、赛艇、足球博彩并列为五大合法公营赌博运动，统称为“BOAT RACE（赛艇）”。

赛艇复胜式标记卡。图片提供：日本赛艇振兴会（oat Race Promotion Association）

这是一项有6艘小型单人摩托艇在一周600米的赛场上逆时针绕行三周并争夺最快到达终点的竞技比赛，观众购买“胜艇投票券（赛券）”，等待比赛结果。派彩采用“同注分彩法”，即扣除主办方收益等之后，按下注金分配给中彩者。

赛券的投注方式与赛马比赛的马票相同，共七种。投中第一名为“单胜式”，投中第一或第二名为“复胜式”，投中前两名名次顺序为“2连单”，投中前两名的任意名次顺序为“2连复”，投中前三名名次顺序为“3连单”，投中前三名任意名次顺序为“3连复”，投中前三名中的两名为“扩连复”。赛券可以以一张100日元为单位购买，但禁止未成年人购买。

赛券在全国40多处出售，每年还在韩国举办一次

在赛艇赛场外也可购得赛券，其销售点“Boat Pier”、“Mini Boat Pier”、“ORALE”分布于全国40多个地方。开设专用银行账户，注册成为会员后，也可通过家里的座机、手机或互联网购买。

赛艇是日本特有的赌博运动，不过从2002年起，在韩国渼沙里漕艇竞技场也开始举办这项赛事，目前日韩两国共有25个赛艇场，其中日本24个，韩国1个。

赛艇场内设有信息中心，看台有普通的非对号座、收费的对号座，还有餐厅、小卖部等；有些赛场为方便全家前来观赛，还专设了儿童游戏室等游乐空间。此外，许多赛艇场都设有剧场式的活动大厅，可在此介绍参赛选手，举办艺人脱口秀等，开展各种活动，努力为赛艇粉丝提供更多更好的服务。

和平岛赛艇场。图片提供：日本赛艇振兴会（Boat Race Promotion Association）

“高中奖率”，博得人气

赛艇是6艘摩托艇同场比赛，相较于赛马的8~18匹马，竞轮赛的9辆自行车、摩托赛的8辆摩托车，公营博彩运动中赛艇的参赛数最少，因此猜中名次顺序的几率也就最高。赛艇收益率高，这些收益用于资助扶持各种事业的开展。

赛艇的参赛摩托艇有6艘，它们都各有规定的编号和颜色，从1号艇到6号艇，分别为白色、黑色、红色、蓝色、黄色和绿色。

赛艇通过起点线后，以1号回旋标志、2号回旋标志的顺序绕赛场三周（每周600米，共1800米），按到达终点的先后顺序确定名次。

此外，赛艇的启航也很特别，不同于田径比赛中“各就各位，预备～，跑！”的方式，它采用在规定时间内通过起点线的“抢跑式”方式出发。

顶级赛艇选手年收入超过1亿日元

到2014年，赛艇选手共有1583人，其中女性190人。赛艇比赛无性别之分，男女均可同场竞技，这是男女可以在同等条件下平等竞争的为数不多的一项体育运动。赛艇选手的平均年收入为1600万日元，但最高级别A1的选手中，有的年收入超过1亿日元。另外，A1级别选手约有300人，平均年收入据说有3400万日元。

1月到12月的一年为一个赛季。每年年底，由当年奖金榜前18名的选手举行大奖赛（奖金王争霸赛），赛季由此落下帷幕。可以说所有赛艇选手都是以参加这次大奖赛为目标，投身到一年的激战中去的。

标题图片：©日本赛艇振兴会（Boat Race Promotion Association）