Las carreras de motoras (kyōtei) son un deporte en el que las apuestas tienen una importancia especial. Esta competición es una idea original japonesa que apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estas carreras tienen lugar en todo Japón, y aunque en teoría los juegos de azar están prohibidos en el país, se hace una excepción cuando se trata de un sistema de apuestas gestionado por un organismo público. Los beneficios obtenidos con la venta de apuestas revierten en los Gobiernos locales u otros organismos, y es por ello una fuente de recursos que beneficia a varios proyectos públicos.

Apuestas aprobadas por el Gobierno

Un boleto de apuestas de las carreras de motoras. © Asociación para la Promoción de las Carreras de Motoras.

Las carreras de motoras son, junto a las carreras de bicicletas (keirin), de caballos (keiba), de motocicletas (ōtorēsu) y las quinielas de fútbol, uno de los juegos de apuestas nacionales que están permitidos en Japón. Es una competición en la que seis pilotos profesionales subidos a pequeñas lanchas motoras compiten en un circuito. Durante estas carreras, más popularmente conocidas en Japón como “BOAT RACE”, los espectadores pueden comprar unos boletos de apuestas llamados funaken y sentir la emoción de mirar la competición esperando el resultado. El dinero reunido con las ventas se reparte entre los ganadores después de deducir las ganancias de los patrocinadores, un sistema propio de las apuestas Parimutuel.

Los boletos de apuestas de las carreras de motoras siguen el mismo sistema que los de las carreras de caballos. Se pueden hacer siete tipos de apuestas, desde apostar a la victoria de una sola motora (tanshō) hasta apostar por la victoria o la posición de hasta tres motoras (sanrenpuku), y el precio de cada uno de los boletos es de 100 yenes. Por supuesto, los menores de 20 años no tienen permitido apostar.

Más de 40 establecimientos en todo Japón para apostar, y una competición de motoras en Corea del Sur una vez al año

Existen otros establecimientos para comprar boletos de apuestas funaken fuera del circuito en el que tienen lugar las carreras, como Bōtopia, Minibōtopia u Orale, presentes en hasta 40 lugares distintos en todo Japón. También es posible apostar desde casa a través del teléfono fijo o móvil o Internet tan solo abriendo una cuenta corriente en un banco especializado en estas apuestas y registrándose como usuario.

Esta competición, como evento de apuestas propio de Japón, llegó al circuito de carreras de motoras Misari en Corea del Sur en 2002, por lo que junto a los otros 24 circuitos que hay en Japón existen ya 25 espacios para las carreras de motoras en Asia.

Dentro de los recintos de estos circuitos hay un puesto de información, asientos para el público general que va a ver las carreras, asientos reservados de pago, restaurantes, tienda de regalos y en algunos lugares otros servicios para la familia como una sala para los niños o un salón de juegos. La mayoría de ellos también cuentan con un salón de actos donde tienen lugar las presentaciones de competidores antes de las carreras o se hacen programas de entrevistas a famosos.

El circuito de carreras de motoras Heiwajima. © Asociación para la Promoción de las Carreras de Motoras.

Apuestas con un alto porcentaje de aciertos

En las carreras de motoras compiten seis lanchas, por lo que hay un menor número de vehículos a los que apostar en comparación con las carreras keiba en las que compiten entre 8 y 18 caballos, las carreras keirin en las que corren 9 ciclistas, o las de ōtorēsu con 8 motocicletas. Por ello el porcentaje de aciertos en estas apuestas es mucho mayor y las ganancias por la venta de boletos también son altas, un dinero que después es utilizado para financiar iniciativas de municipios y organizaciones sin ánimo de lucro.

Ingresos anuales que superan los 100 millones de yenes

En 2014 compitieron en estas carreras 1.583 pilotos, 190 de los cuales eran mujeres. En estas carreras las mujeres y los hombres pueden competir juntos ya que no hay diferencia de sexos. Es uno de los pocos deportes en los que las mujeres y los hombres pueden competir juntos bajo las mismas condiciones. Un piloto gana al año un promedio de 16 millones de yenes, aunque los de la clase más alta, la A1, pueden llegar a ingresar hasta 100 millones de yenes al año. Solo existen 300 pilotos en esta clase superior, cuyo promedio de ganancias anuales es de 34 millones de yenes.

La temporada de carreras de motoras se extiende entre enero y diciembre, y cada fin de año se celebra un Gran Premio entre los 18 mejores pilotos del año para finalizar la temporada. Sin duda los pilotos lo dan todo durante la temporada con el objetivo de asegurarse un puesto en este Gran Premio final.

Fotografía del encabezado: las lanchas motoras giran durante la carrera. © Asociación para la Promoción de las Carreras de Motoras.