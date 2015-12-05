廣播體操在日本已有約90年歷史，在日本度過兒童時代的人當中恐怕是無人不曉。特別是暑假期間，孩子們聚集到廣場上做廣播體操，之後去蓋圖章、領獎品的場景，曾經是日本夏天的一道獨特風景。近年隨著少子老齡化社會的發展，如今它在老年人中又以保健體操而受到矚目。

廣播體操，日本夏日的一道風景

「廣播體操」在日本可說是無人不知，當音樂響起，人們的身體就自然而然地活動起來。它通過NHK廣播電臺向日本全國播放，故被稱作「廣播體操」，至今已有近90年的歷史，是日本獨創的體操。

一到暑假，由熱心家長組成的兒童會、自治會會舉辦廣播體操大會。每天早晨6點半，孩子們就到附近的公園和校園集合，跟著廣播一起做廣播體操。隨後，他們拿著家長事先發的廣播體操「出操」記錄卡去蓋圖章，到最後1天圖章全部蓋滿，就能領到零食或文具等獎品。

在很長一段時間裏，這道景象宛如日本夏天的一首風景詩，但近年來由於受到少子化和兒童會衰退的影響，再加上音樂引發的噪音問題等，越來越多的地區不再舉辦這種廣播體操大會了。日本倍樂生公司（Benesse Corporation）2014年問卷調查的結果顯示，參加暑期廣播體操大會的孩童約為60%。

另一方面，隨著老齡化社會的不斷發展，廣播體操在街道公園、各福利設施以及社區重現活力，成為老年人的一項保健運動。功勞甚大。

種類多樣：第1套廣播體操、第2套廣播體操、大眾廣播體操

廣播體操起源於美國，由人壽保險公司於1925年以保健為目的開始推廣。日本參考這種做法，1928開始播放廣播體操。雖然之後有一段時期曾經中斷，但至今也已持續了約90年的時間。專家認為廣播體操長盛不衰的秘訣在於它的完美和全面。

第1套廣播體操和第2套廣播體操是在不斷修編完善過程之中滲透到廣大民眾中去的。兩套體操均為3分15秒，由13個動作構成，在短時間內可達到有氧運動、肌肉鍛煉、伸展運動和平衡運動的效果，讓包括軀幹在內的身體各個部位都得到鍛煉。

廣播體操在AM電臺播放，週1至週6每天4次，週日1次。電視臺平時每天也播放3、4次，週6週日各1次。海外人士可以通過NHK日本國際廣播電臺收聽。

最近電視臺無關男女老少或是身心障礙，通過公開徵集人員，編制了一套讓大家坐在椅子上也能做的「大眾廣播體操」，人們可以邊看邊做，因而大受歡迎。

不同的場地，不一樣的樂趣

1個由30多歲的詞曲原創歌手組成的兩人樂隊「柚子」，為了促成和粉絲之間的一體感，在演唱會開始前，他們會和觀眾以及工作人員一起做廣播體操，這就是獨具特色的「柚子」現場演唱會＆廣播體操。

2011年3月的東日本大地震以後，宮城縣石卷市開始向當地居民播放「我們的廣播體操」，讓大家在「鄉音」的伴隨下一起來做盡人皆知並能輕鬆參與的廣播體操，還把他製作成唱片進行銷售，部分收入用於賑災救濟款。

我們的廣播體操

另外，在海外的日本人社區和日本企業中，廣播體操也扮演著推進地域間交流的重要角色，特別是在有穩固的日本人社區的夏威夷、巴西和秘魯，愛好廣播體操的人很多，在中南美地區，還有由日本青年海外合作隊員和當地職員共同製作的西班牙語版本的廣播體操DVD。

如果你苦於身體僵硬，肩膀酸痛，何不起個早，做一套廣播體操呢？別忘了，這套連專家都保證的6分半鐘廣播體操，還是免費的呢。

第1套廣播體操（日本郵政保險） （日文）

第2套廣播體操（日本郵政保險） （日文）

大眾廣播體操（日本郵政保險） （日文）

標題圖片：中國總理溫家寶（時任）訪日時做廣播體操（2010年）（圖片提供：時事通信社）