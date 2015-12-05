广播体操在日本已有约90年历史，在日本度过儿童时代的人当中恐怕是无人不晓。特别是暑假期间，孩子们聚集到广场上做广播体操，之后去盖图章、领奖品的场景，曾经是日本夏天的一道独特风景。近年随着少子老龄化社会的发展，如今它在老年人中又以保健体操而受到瞩目。

广播体操，日本夏日的一道风景

“辣椒操(*1)”在日本可说是无人不知，当音乐响起，人们的身体就自然而然地活动起来。它通过NHK广播电台向日本全国播放，故被称作“广播体操”，至今已有近90年的历史，是日本独创的体操。

一到暑假，由热心家长组成的孩童会、自治会会举办广播体操大会。每天早晨六点半，孩子们就到附近的公园和校园集合，跟着广播一起做广播体操。随后，他们拿着家长事先发的广播体操“出操”记录卡去盖图章，到最后一天图章全部盖满，就能领到零食或文具等奖品。

在很长一段时间里，这道景象宛如日本夏天的一首风景诗，但近年来由于受到少子化和孩童会衰退的影响，再加上音乐引发的噪音问题等，越来越多的地区不再举办这种广播体操大会了。日本倍乐生公司（Benesse Corporation，日本最大的函授教育公司——译注）2014年问卷调查的结果显示，参加暑期广播体操大会的孩童约为60%。

另一方面，随着老龄化社会的不断发展，广播体操在街道公园、各福利设施以及社区重现活力，，成为老年人的一项保健运动。功劳甚大。

种类多样：第一套广播体操、第二套广播体操、大众广播体操

广播操起源于美国，由人寿保险公司于1925年以保健为目的开始推广。日本参考这种做法，1928开始播放广播体操。虽然之后有一段时期曾经中断，但至今也已持续了约九十年的时间。专家认为广播体操长盛不衰的秘诀在于它的完美和全面。

第一套广播体操和第二套广播体操是在不断修编完善过程之中渗透到广大民众中去的。两套体操均为3分15秒，由十三个动作构成，在短时间内可达到有氧运动、肌肉锻炼、伸展运动和平衡运动的效果，让包括躯干在内的身体各个部位都得到锻炼。

广播体操在AM电台播放，周一至周六每天四次，周日一次。电视台平时每天也播放三四次，周六周日各一次。海外人士可以通过NHK日本国际广播电台收听。

最近电视台无关男女老少或是残障，通过公开征集人员，编制了一套让大家坐在椅子上也能做的“大众广播体操”，人们可以边看边做，因而大受欢迎。

不同的场地，不一样的乐趣

一个由三十几岁的词曲原创歌手组成的两人乐队“柚子”，为了促成和粉丝之间的一体感，在演唱会开始前，他们会和观众以及工作人员一起做广播体操，这就是独具特色的“柚子”现场演唱会＆广播体操。

2011年3月的东日本大地震以后，宫城县石卷市开始向当地居民播放“俺们的广播体操”，让大家在“乡音”的伴随下一起来做尽人皆知并能轻松参与的广播体操，还把他制作成唱片进行销售，部分收入用于赈灾救济款。

俺们的广播体操

另外，在海外的日本人社区和日本企业中，广播体操也扮演着推进地域间交流的重要角色，特别是在有稳固的日本人社区的夏威夷、巴西和秘鲁，爱好广播体操的人很多，在中南美地区，还有由日本青年海外合作队员和当地职员共同制作的西班牙语版本的广播体操DVD。

如果你苦于身体僵硬，肩膀酸痛，何不起个早，做一套广播体操呢？别忘了，这套连专家都打保票的六分半钟广播体操，还是免费的呢。

第一套广播体操（日本邮政保险） （日文）

第二套广播体操（日本邮政保险） （日文）

大众广播体操（日本邮政保险） （日文）

标题图片：中国总理温家宝（时任）访日时做广播体操（2010年）（图片提供：时事通讯社）

广播体操记录卡 Tatsuo Yamashita