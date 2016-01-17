El rajio taisō es algo que conoce cualquier persona que haya pasado su infancia en Japón. Antes era algo típico del verano que los niños se reuniesen en las plazas durante las vacaciones de verano para practicarlo y después recibir sellos o algún regalo. Hoy, sin embargo, son las personas mayores las que ocupan estas plazas debido a que cada vez hay menos niños. Para ellos el rajio taisō es un buen ejercicio para practicar al aire libre y bajo el sol.

El rajio taisō, una costumbre adoptada por todas las regiones de Japón

No hay nadie en Japón que no conozca el rajio taisō y su tradicional melodía que indica que es el momento de mover el esqueleto. Esta sesión de ejercicio físico comenzó siendo transmitida por radio en todo Japón en la NHK, razón por la que hoy sigue conociéndose como rajio taisō (gimnasia radiofónica). Es una gimnasia única de Japón que continúa practicándose desde hace 90 años.

Durante las vacaciones de verano algunos miembros voluntarios de las asociaciones de padres y madres de Japón organizan reuniones para practicar el rajio taisō. Estos grupos se reúnen en los parques o patios de las escuelas cercanos a sus viviendas a las seis y media de la mañana y practican esta gimnasia mientras es transmitida por la radio. Los niños reciben una tarjeta que es sellada después de cada ejercicio, y el último día se les entrega algún regalo como premio por su participación.

Esta es una escena que durante muchos años ha sido típica del verano, pero últimamente con el descenso de la natalidad el panorama está cambiando y están surgiendo nuevos problemas como las quejas por el ruido de la música, por lo que algunas regiones están abandonando esta práctica. Pero a pesar de todo, una encuesta de la empresa de servicios educativos Benesse de 2014 reveló que hoy alrededor del 60 % de los niños practican el rajio taisō en verano.

Por otra parte, la población japonesa continúa envejeciendo y parece que esta gimnasia se ha convertido en un buen ejercicio diario para el mantenimiento de la salud y la promoción de un estilo de vida sano entre la tercera edad, por lo que además de practicarse en los parques ahora en muchas residencias de ancianos también se ha adoptado la costumbre del rajio taisō.

Existen muchas variedades de rajio taisō

El rajio taisō japonés se inspiró en una gimnasia radiofónica promovida por una compañía de seguros estadounidense en 1925 para mejorar la salud de la sociedad, y comenzó a transmitirse en 1928. Aunque hubo un periodo durante el que esta práctica quedó interrumpida, hasta hoy el rajio taisō ha continuado durante unos 90 años. Los expertos aseguran que el secreto de su longevo éxito es que se trata de un ejercicio físico muy completo.

Existen varios tipos de rajio taisō, entre los que se encuentran el rajio taisō 1 y el rajio taisō 2 que cuentan con algunos cambios y han logrando una gran aceptación. Estas dos variedades tienen una duración de alrededor de 3 minutos y 15 segundos cada una.

Con esta gimnasia se hacen en total 13 tipos de ejercicios en un corto periodo de tiempo entre los que se cuentan aeróbic, musculación, estiramientos, y equilibrio, movimientos con los que se ejercitan todos los músculos y se fortalece el tronco.

El rajio taisō se transmite a través de la radio AM de lunes a sábado cuatro veces al día y el domingo sólo una vez; y en televisión tres o cuatro veces al día y el sábado y domingo una vez. Las personas que viven en el extranjero también pueden escucharlo a través de NHK World.

Recienteme en televisión también se emite una gimnasia conocida como minna no taisō (una gimnasia para todos) que pueden realizar todas las personas independientemente de su edad, su sexo y sus limitaciones físicas. Esta gimnasia está alcanzando un considerable éxito ya que los televidentes pueden realizarla incluso sentados mientras miran la pantalla.

Muchas formas de disfrutar del rajio taisō

Yuzu, el famoso dúo japonés, practica el rajio taisō junto a los miembros de su staff y el público antes de cada concierto. Esta costumbre recibe hoy el nombre de raibu & rajio taisō de Yuzu y nació como una idea para unir más al dúo con los fans y mejorar así la experiencia del directo.

Otra variedad es el oraho no rajio taisō, una gimnasia que utiliza el dialecto de Ishinomaki en la prefectura de Miyagi y que surgió como una iniciativa comunitaria después del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011. Parte de las ganancias que se están consiguiendo con los CDs de este peculiar rajio taisō están destinadas a los esfuerzos para la reconstrucción de los lugares afectados por el desastre.

Oraho no rajio taisō

El rajio taisō sirve también para mejorar la comunicación entre los descendientes de japoneses que viven en el extranjero y las empresas japonesas en otros países junto a las comunidades locales, especialmente en países con una importante presencia nipona como Hawái, Brasil o Perú, donde hay muchos aficionados a esta gimnasia. Existe además un DVD con una versión del rajio taisō en español elaborado en América Latina por los voluntarios y funcionarios locales de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés).

Esta gimnasia es un ejercicio de tan solo seis minutos y medio recomendado también por los expertos. Sea cual sea la variedad, es una saludable opción para todas aquellas personas que sufran de dolor de espalda, por lo que les animamos a madrugar para mover y estirar el cuerpo con el rajio taisō.

Rajio taisō 1 (Seguros de vida Kanpo) (Japonés)

Rajio taisō 2 (Seguros de vida Kanpo) (Japonés）

Minna no taisō (Seguros de vida Kanpo) (Japonés)

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