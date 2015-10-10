Каждый, кто провел детство в Японии, знаком с утренними радио-уроками гимнастики, которые транслируются вот уже около 90 лет. Раньше во время летних каникул дети по утрам собирались на детских площадках, делали под музыку зарядку, а в конце августа получали призы и подарки. Эти шумные, радостные встречи были одной из примет летнего времени. Но за последние десятилетия демографическая ситуация изменилась – рождаемость понижается, происходит старение населения. Поменялась и концепция передачи – теперь она помогает пожилым людям поддерживать хорошую физическую форму.

Приметы японского лета: утренняя радио-зарядка при поддержке региональных радиостанций

Пожалуй, не найдется в Японии такого человека, который бы не знал об этой зарядке, когда под звуки музыки все желающие делают гимнастические упражнения. Эта передача транслируется по всей Японии на волнах радиостанции NHK в утренние часы, поэтому ее и называют «утренняя радио-зарядка». Она существует в Японии уже около 90 лет и стала частью японской культуры.

Раньше в летние каникулы районные родительские комитеты и органы местного самоуправления устраивали для детей «утреннюю зарядку». На протяжении всего лета дети каждый день собирались в половине седьмого утра на детской площадке возле своего дома или на школьном дворе и под звуки утренней радио-зарядки все вместе делали гимнастические упражнения. В начале каникул каждому ребенку выдавалась карточка участника, клетки которой соответствовали датам календаря, ее нужно было заполнить печатями, по одной печати на каждый день. Пришел – получишь печать. Не пришел – не получишь. Тот, кто не пропустил ни одного дня и заполнил всю карточку печатями, получал в конце каникул приз за участие в виде сладостей и канцелярских принадлежностей.

Долгое время эта утренняя физкультура была одним из признаков японского лета, но в последние годы из-за снизившейся рождаемости, сворачивания деятельности родительских комитетов, а также из-за участившихся жалоб на громкую музыку и шум, все больше становится мест, где «утренняя зарядка» летом не проводится. Согласно опросу образовательной корпорации «Бенессе», только 60% детей в Японии принимают участие в этом мероприятии.

С другой стороны, в Японии происходит старение населения. И вот оказывается, что «утренняя зарядка» – не только в парках, но и в социальных учреждениях и в региональных общинах – это эффективный способ помочь пожилым людям поддерживать хорошую физическую форму.

Два комплекса упражнений в вашем радиоприемнике

Прообразом японской радио-зарядки стал цикл радио-уроков утренней гимнастики, который транслировался по американскому радио в 1925 году в рамках политики всеобщего оздоровления под эгидой страховой компании «Метрополитэн». Первые трансляции радио-зарядки в Японии начались три года спустя, в 1928 году. Несмотря на то, что были периоды, когда утренняя зарядка исчезала из радиоэфира, в целом эта традиция продолжается без малого девяносто лет. Секретом такого эфирного долголетия эксперты считают невероятную продуманность и исчерпывающий подбор упражнений.

Радио-зарядка состоит из двух чередующихся комплексов упражнений – все давно знают их наизусть. На выполнение каждого из них отведено три минуты пятнадцать секунд. За это короткое время участники успевают сделать тринадцать упражнений разного типа: аэробные, на растяжку, на равновесие, а также упражнения, способствующие укреплению мускулов. Благодаря тщательно подобранному комплексу задействуются все ваши мышцы, тело становится более крепким и выносливым.

Радио-зарядка транслируется на волнах АМ с понедельника по субботу четыре раза в день и в воскресенье один раз в день. Также ее показывают по телевизору по 3-4 раза в день, а в субботу и воскресенье – по одному разу в день. За границей можно послушать трансляцию радио-зарядки на радио NHK-world/Radio Nippon.

Также в последнее время выросла популярность передачи «Гимнастика для всех», которая подходит для людей любого возраста и пола. Упражнения можно делать сидя на месте, прямо перед телевизионным экраном.

В офисе, на концерте, на фабрике – делайте зарядку где угодно и получайте удовольствие

Музыканты японского дуэта Юдзу, которым около сорока лет, неизменно начинают свои выступления с радио-зарядки, в которой принимают участие и они сами, и публика, и рабочие сцены – одним словом все, кто присутствует в концертном зале. Это помогает создать атмосферу единения с поклонниками – а они, в свою очередь, еще сильнее любят Юдзу за эти концерты в стиле Live&Radio-зарядка.

В марте 2011 года после Великого восточно-японского землетрясения в Исиномаки (префектура Мияги) началась трансляция радио-зарядки на местном диалекте (передача получила название «Орахо-но радзио тайсо»). Та самая зарядка, которую все знают и помнят с самого детства, зазвучала на языке жителей региона, больше всего пострадавшего от стихийного бедствия – и каждый, даже не понимая слов, мог присоединиться. Эта уникальная запись была выпущена на компакт-диске и поступила в продажу, а все вырученные средства пошли на нужды и восстановление региона.

«Орахо-но тайсо» – радио-зарядка на диалекте префектуры Мияги

Кроме того, в общинах этнических японцев и на японских предприятиях за границей радио-зарядка помогает наладить контакт с местным населением. В таких местах, как Гавайи, Бразилия, Перу, где проживает большая японская диаспора, есть огромное количество любителей радио-зарядки. В центральной части Южной Америки волонтеры Японского агентства международного сотрудничества вместе с местными работниками сделали испаноязычную версию радио-зарядки, ее даже можно купить на DVD.

Шесть с половиной минут упражнений, о которых отзываются с уважением даже самые известные специалисты! Если у вас болят плечи и спина, если в течение дня вы устаете несоразмерно затраченным усилиям – может быть, вам стоит начать вставать пораньше и делать утреннюю радио-зарядку? К тому же это совершенно бесплатно!

Первый комплекс упражнений зарядки (Japan Post Insurance)

Второй комплекс упражнений зарядки (Japan Post Insurance)

Гимнастика для всех (Japan Post Insurance)

Фотография к заголовку: Премьер государственного совета КНР Вэнь Цзябао делает комплекс упражнений японской радио-зарядки во время визита в Японию в 2010 году (©Jiji)