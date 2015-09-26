”رياضة الراديو“ وهي مجموعة من التمارين الرياضية تُبث عبر الراديو يرجع تاريخ إذاعتها إلى ما يقرب من ٩٠ عاما يعرفها الجميع ممّن أمضوا فترة الطفولة في اليابان. وكان يجتمع الأطفال في الميادين من أجل القيام برياضة الراديو كل صباح خلال إجازة الصيف، وهي السمة المميزة لفصل الصيف في اليابان حيث كان الأطفال يحصلون على الطوابع على بطاقة المشاركة الخاصة بهم إلى جانب المكافآت والهدايا المختلفة في نهاية الدورة. ولكن في الوقت الحالي وبعدما زادت ظاهرة انخفاض معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر، أصبحت رياضة الراديو يُشاد بها كتمارين مفيدة للحفاظ على صحة ونشاط كبار السن.

رياضة الراديو سمة مميزة لفصل الصيف

لا يوجد في اليابان من لا يعرف ”رياضة الراديو“. إذا سَمعت الأذن اللحن تَحرك الجسم وقام بالخطوات دون تفكير. ويطلق عليها ”رياضة الراديو“ حيث يبث البرنامج الخاص لها عبر إذاعة NHK في جميع أنحاء البلاد. وهي مجموعة من التمارين الرياضية اليابانية الفريدة التي يستمر بثها حول اليابان منذ ما يقرب من ٩٠ عاما.

يقوم أعضاء الجمعية المحلية للأطفال من المتطوعين من أولياء الأمور أو رابطة الجوار برعاية وتنظيم دورات خاصة لأداء رياضة الراديو في إجازة الصيف، حيث يتجمعون في الساعة السادسة والنصف صباحاً في الحديقة العامة القريبة من المنزل أو في ساحات المدارس ليقوموا بأداء التمارين الرياضية بالتوافق مع بث الراديو. ويحصل الأطفال على طابع الحضور في كل مرة ليلصقه في البطاقة الخاصة لذلك والتي توزع عليهم في وقت سابق، وعند اكتمال ملئ جميع فراغات البطاقة يحصل الطفل على مكافأة الاشتراك من حلويات أو قرطاسية في اليوم الأخير.

وقد استمر هذا المشهد وأصبح إحدى السمات المميزة لفصل الصيف في اليابان لفترة طويلة. ولكن في السنوات الأخيرة وتأثرا بانخفاض نسبة المواليد وانحسار عدد الجمعيات المحلية للأطفال وكذلك كثرت هناك الشكاوى من ضوضاء الموسيقى وبذلك انخفض عدد الأحياء التي تنظم دورات رياضة الراديو. وطبقا لاستبيان موقع بينيس للمعلومات حول التعليم لعام ٢٠١٤ فإن نسبة الأطفال الذين يشتركون في دورات رياضة الراديو الصيفية هي حوالي ٦٠٪.

ومن ناحية أخرى، مع تقدم ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان، يبدو أن رياضة الراديو التي تقام ليس فقط في الحدائق العامة بل في مراكز رعاية المسنين وغيرها من المناطق المختلفة أيضا تأتي بفعالية كبيرة في تحسين والحفاظ على صحة ونشاط كبار السن.

أنواع متعددة لرياضة الراديو

بدأت تُذاع رياضة الراديو اليابانية في عام ١٩٢٨ وقد جاءت الفكرة من رياضة الراديو التي كانت قد بدأتها شركة للتأمين على الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٢٥ بهدف تحسين الصحة. ورغم وجود فترات توقف للبث إلا أن رياضة الراديو مستمرة حتى الآن لنحو ٩٠ عاما. ويقول الخبراء إن سر الصدارة والنجاح طوال هذه المدة يكمن في أنها مجموعة تمارين على درجة عالية من الكمال والفعالية.

هناك مجموعة تمارين الجزء الأول والجزء الثاني من رياضة الراديو والتي تنتشر بشكل عام وعلى نطاق واسع بينما تستمر في إجراء التغييرات المختلفة. تبلغ مدة كل جزء ٣ دقائق و١٥ ثانية تقريبا. ورغم ضم وحسر التمارين في الوقت القصير هذا إلا أن كل مجموعة من تمارين الراديو تتكون من ١٣ نوعا من التمارين الرياضية المختلفة تشمل تمارين الأيروبيكس وتمارين تقوية العضلات وتمارين المرونة وتمارين التوازن، وتعمل على استخدام وتحريك كافة عضلات الجسم في كل مكان بالإضافة إلى تقوية جذع الجسم.

تذاع رياضة الراديو في الإذاعة ٤ مرات في اليوم من الاثنين وحتى السبت ومرة واحدة يوم الأحد وكذلك تذاع من خلال التليفزيون من ٣-٤ مرات في اليوم ومرة واحدة يومي السبت والأحد. ويمكن للمقيمين خارج اليابان متابعتها أيضا من خلال إذاعة اليابان الدولية NHK World (العربية).

بالإضافة إلى ذلك، مؤخرا في التليفزيون هناك مجموعة من التمارين ”رياضة الجميع“ التي تم إعدادها لتناسب الجميع بشكل عام بغض النظر عن السن أو الجنس أو وجود إعاقة ما ويمكن أداءها كذلك في وضع الجلوس، وهي تنال شعبية حيث أنه يمكن القيام بالتمارين بينما تتابع الخطوات وهي تنفذ أمامك على الشاشة.

رياضة الراديو في كل مكان

يقوم ثنائي الغناء ”يوزو“، وهما اثنان من المغنين والمؤلفين في الثلاثينات من العمر، بأداء رياضة الراديو بمصاحبة الكوادر والجمهور في الحفل قبل بدء العرض. ويعتبر الثنائي الغنائي ”يوزو“ أول من بدأ فكرة الإحساس بالاتحاد وشعور الانتماء مع المعجبين من خلال أداء رياضة الراديو في الحفلات الحية.

بعد كارثة زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/آذار ٢٠١١ بدأت في مدينة إشينوماكي بمحافظة مياغي رياضة الراديو ”على طريقتنا“ أو ”أوراهو“ بلهجة أهل المنطقة حيث قاموا ببث برياضة الراديو باللهجة على الإذاعة المحلية والتي يعرفها الجميع ويمكن لأي شخص المشاركة بها ببساطة، وكذلك تم عرض سي دي للبيع وتخصيص جزء من العائد المادي كأموال تبرعات لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

الفيديو: رياضة الراديو ”أوراهو (على طريقتي)“

كما تلعب رياضة الراديو دورا في التواصل والربط بين الشركات اليابانية والمجتمعات من الأصول اليابانية في الخارج. نجد الكثير من هواة ممارسة رياضة الراديو، وخاصة في هاواي والبرازيل وبيرو، حيث استقرت وأنشئت مجتمعات يابانية. وفي منطقة أمريكا اللاتينية هناك أيضا إصدارات للنسخة الإسبانية لرياضة الراديو على دي في دي والتي قام بإعدادها متطوعون يابانيون شباب من جايكا في الخارج مع نظراءهم في المنطقة.

إنها ٦ دقائق ونصف من التمارين الرياضية التي لا ضرر منها بإشادة المتخصصين. فإذا شعرت بثقل في جسمك وحركتك أو تعاني من تصلب الكتفين حاول أن تستيقظ باكرا قليلا وتأديتها فربما تعود عليك بفائدة كما أنها مجانية !

الفيديو: رياضة الراديو الجزء الأول (شركة كامبو للتأمين JP INSURANCE) (بالإنكليزية)

قدم الصور

صورة العنوان: اشتراك رئيس مجلس الدولة الصيني السابق ون جيا باو في رياضة الراديو عند زيارته لليابان عام ٢٠١٠. جيجي برس

بطاقة الاشتراك في رياضة الراديو: Tatsuo Yamashita