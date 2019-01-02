「驛傳」是一種將賽程分成幾段、根據各參賽小組的用時總和來一決勝負的接力賽。每年正月（1月2日、3日）舉辦的箱根「驛傳」，如今已成為了日本正月裡的一道亮麗風景線。

「驛傳」是一項誕生於日本的長距離接力跑賽事。由幾個人組成一個參賽隊伍，每個人負責跑完一段賽程，最後根據抵達終點的順序或用時總和來決定勝負。參賽隊員最大的任務，就是要爭分奪秒，儘快地將斜掛在自己肩上的布帶交給等候在下一區間的隊員。

傳遞「布帶」

距離、區間和人數都沒有特別的規定，但一般將賽程分為5～10個區間，每個人的跑程為5～20公里。參賽者跑完自己的賽程後，將一條相當於接力棒的環狀布帶「tasuki」傳給下一個區間的隊友。對參賽者而言，「tasuki」是神聖之物，象徵著隊伍的團結。賽跑時，必須將「tasuki」從肩膀斜掛向另一側腋下；交接時，「tasuki」不能以扔出去的形式傳遞，那樣做將喪失參賽資格，必須要交到對方的手裡。國外也很流行在道路或山野間舉行越野跑，而結合越野跑和接力賽，並親手傳遞「tasuki」的這種形式，則屬於日本獨創。

日本的第一次「驛傳」，是1917年為紀念東京遷都50周年而舉辦的，全賽程從京都的三條大橋到東京的上野不忍池，約計500公里，為時三天。之後，這種接力賽與時俱進，如今，還傳播到了海外。從田徑賽季結束後的11月到第二年3月，日本各地會舉辦逾百項全國或國際「驛傳」接力比賽，成為冬天裡的一道亮麗風景線。

正月的例行活動

在所有「驛傳」中，最有名的是1月2日和3日為時兩天舉辦的大學生東京箱根往返驛傳，也就是人們常說的「箱根驛傳」。上屆大會的前十名、通過預賽的關東地區的大學以及關東學生聯合小組共計23支隊伍（2019年）獲得參賽資格，「箱根驛傳」全程從東京大手町至神奈川縣箱根町，往返共217.1公里，以用時長短來決出勝負。這項比賽始於1920年，是日本新年裡最有人氣的一項活動。當天，電臺電視臺的直播也總能獲得極高的收聽或收視率。賽程分為10個區間。首日是從東京大手町到箱根蘆湖的1～5區間，第二天則是從箱根返回東京的6～10區間。箱根驛傳的特點是，需要經過箱根陡峭的山路， 特別是第5區間和第6區間的上下山路程，海拔相差800公尺以上，一路跑下來十分辛苦。所以在這兩個區間大顯身手的選手都有「山神」的美譽。

而每年的元旦（1月1日），則有全日本企業隊「驛傳（新年驛傳）」。該賽事始於1957年，以群馬縣政廳為始點和終點，來回分7個區間，共100公里。每次有37支通過了全國各地預賽的隊伍參賽，日本的長跑健將們匯聚一堂，一拼高低。

「驛傳」，擴展到海外

驛傳一般都在一天內結束，但「九州一周驛傳」（51個區間，739.9公里）需要8天時間（2013年結束）。其他具有代表性的大賽還有「全國都道府縣男子驛傳」（廣島男子『驛傳』）「全國高中驛傳」等。最早的女子「驛傳」是始於1983年的「全國都道府縣女子驛傳」。之後，又接連出現了「全日本企業隊女子驛傳」「全日本大學女子驛傳」等比賽。現在，女子「驛傳」的數量幾乎和男子不相上下。

如今，「驛傳」文化還逐漸遠播海外。例如，在比利時布魯塞爾舉行的2018年第15屆 「阿第克布魯塞爾驛傳」，全程42.195公里，分6個區間，共有來自全球30個國家的1000多支隊伍參加，堪稱規模浩大的一項賽事。此外還有夏威夷的「檀香山彩虹驛傳」、紐西蘭的「羅托魯阿驛傳」等，由此可見，「驛傳」已經得到了全世界的認知和喜愛。

標題圖片：箱根「驛傳」中的選手們，2018年1月2日，東京都千代田區（時事）