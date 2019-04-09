تتنافس كل عام فرق الهواة والمحترفين من العدائين في مختلف سباقات التتابع للمسافات الطويلة (سباقات المارثون) والتي يطلق عليها (ekiden) (إيكيدن). وأشهر هذه السباقات هو سباق ”هاكوني إيكيدن“ المرهق الذي يستمر لمدة يومين، والذي تجرىُ فعالياته كل عام في الثاني والثالث من يناير/ كانون الثاني.

إيكيدن هو أحد أنواع سباقات التتابع للمسافات الطويلة التي نشأت في اليابان. وفيها تتنافس الفرق المتسابقة من العدائين ضد بعضها البعض إضافة إلى المتسابقين الفرديين قاطعين مسافات مختلفة، أو ”محطات“ معينة من المسار بالترتيب. وبدلاً من عصا التتابع التي يسلمها أعضاء الفريق الواحد لبعضهما البعض أثناء الركض، يجتاز المتنافسون في نهاية كل مرحلة وشاحاً أو شريطاً مخصصاً لكل فريق يسمى (tasuki) (تاسوكي)، والذي يحدد المتسابق الحالي من أعضاء الفريق الذي سيقطع بدوره المسافة التالية من السباق. وتقام فعاليات مختلفة للهواة والمحترفين في اليابان على مدار العام، ويتم بث أشهرها عبر شاشات التلفاز الوطني.

من محطة إلى أخرى

لا توجد مسافة قياسية أو عدد من القطاعات المحددة التي يتعين على المتسابقين اجتيازها في سباق إيكيدن، على الرغم من أن السباقات عادة ما تتراوح ما بين خمس إلى عشر مراحل يتراوح طولها ما بين خمس إلى عشرين كيلومترًا. ويختلف عدد أعضاء الفريق باختلاف عدد المراحل، ويتم تحديد متسابقي كل مرحلة على حسب المنحدرات التي تشملها أو طولها أو تضاريسها. ويربط وشاح (تاسوكي) عدائي الفريق الواحد معًا بين كل مرحلة وأخرى، ويجسد روح التماسك بين الفريق خلال السباق بأكمله. ويكون في أغلب الأحيان مطرزاً باسم الفريق، ويجب تسليم الوشاح باليد بين المتسابقين، حيث أن رميه أو إلقائه من بعيد يؤدي إلى استبعاد الفريق من السباق. وترتبط عادة سباقات إيكيدن بعدو الطرق، ولكن هناك أيضًا العديد من فعاليات سباقات اختراق الضاحية الأخرى.

إيشيدا هيروشي من فريق أساهي كاسي يسلم وشاح فريقه إلى يوريزاكا تيتسويا بعد أن أنهى المرحلة السادسة من سباق ”إيكيدن رأس السنة الجديدة“ من عام 2018 بمحافظة غونما. جيجي برس.

أًقيم أول سباق إيكيدن في عام 1917 للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على كون طوكيو عاصمة لليابان. حيث بدأ سباق (توكايدو إيكيدن) من جسر (سانجو) بمدينة كيوتو وامتد لمسافة حوالي 500 كيلومتر متجهاً إلى طوكيو، واختُتم بعد ثلاثة أيام على ضفاف بحيرة (شينوبازو) بحي إينو. وأخذت هذه السباقات الرياضية في الانتشارشيئاً فشيئاً، والآن تفخر اليابان بوجود حوالي مائة سباق. وذروة موسم سباقات إيكيدن من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار.

تقليد السنة الجديدة

ترتبط فترة بداية العام الجديد ارتباطًا وثيقًا بسباقات إيكيدن، حيث تُجرى بها فعاليات اثنين من أهم السباقات التي تقام على مدار العام. وأهم هذه السباقات هو سباق (هاكوني إيكيدن)، وهي منافسات تقام لمدة يومين في الثاني والثالث من يناير/ كانون الثاني والتي يعود تاريخها إلى عام 1920. ويتنافس المتسابقون من فرق الجامعات المختلفة ضد بعضهما البعض قاطعين مسافة 217 كيلومترا في مسار مكون من عشر مراحل تمتد من حي (أوتاماتشي) في طوكيو إلى مدينة هاكوني الجبلية بمحافظة كاناغاوا والعودة مرة أخرى. وفي اليوم الأول، يقطع العداؤون مسافات الأقسام الخمسة الأولى، وهي الأكثر ضراوة كون المرحلة الخامسة منها تضم طرق متعرجة صاعدة على ارتفاع 800 متر. ويبدأ اليوم الثاني بالهبوط التدريجي إلى أسفل الجبل حيث يتنافس العداؤون على نفس الطريق مرة أخرى عائدين إلى طوكيو.

ويتفاوت عدد الفرق المؤهلة لفعاليات السباق على مر العقود، ولكن في السنوات الأخيرة، كانت عشرين جامعة هو العدد المتفق عليه. وتتأهل الفرق التي تُنهي في المراكز العشرة الأولى تلقائياً إلى سباق العام المقبل، في حين يجب على الفرق الحاصلة على المركز الحادي عشر وما يليها التنافس مع المدارس الأخرى ضمن منافسات السباقات المؤهلة التي يتم متابعتها عن كثب.

والسباق الآخر الشهير الذي تُجرى فعالياته في يناير/ كانون الثاني هو سباق ” إيكيدن رأس السنة الجديدة“ الذي يُقام في يوم رأس السنة. والذي يرجع عهده إلى عام 1957، ويضم 37 فريقاً محترفاً من بينهم بعضاً من كبار عدائي المسافات الطويلة في اليابان. والسباق تُجرى فعالياته بمحافظة غونما، وفيه يقطع العداؤون مسافة مائة كيلومتر مقسمة إلى سبعة مراحل.

عداء جامعة (أؤياما غاكوين) شيمودا يوتا يعبر جسر (شونان) بمدينة شيغاساكي في محافظة كاناغاوا، خلال المرحلة الثامنة من سباق هاكوني إيكيدن لعام 2009. جيجي برس.

سباقات متنوعة

ومن بين السباقات المشهورة الأخرى سباق ”هيروشيما إيكيدن“ للرجال، الذي يضم فرقًا مختلفة الأعمار، وسباق ”إيكيدن“ للسيدات من مختلف المحافظات الذي يشهد تنافسية عالية. وهناك أيضا بطولات المدارس الثانوية الوطنية للرجال والنساء.

معظم سباقات إيكيدن تُقام فعالياتُها في يوم واحد، على الرغم من أن هناك بعض الفعاليات تتطلب عدة أيام، حيث تتخللها مسافات طويلة للغاية. وكان واحداً من أكبرها سباق (إيكيدن كيوشو الدائري)، الذي كانت تُجرى فعالياته حتى عام 2013، وكانت دورة مسار السباق التي يبلغ طولها 739,9 كيلومتراً في شكل دائري في عكس اتجاه عقارب الساعة حول جزيرة كيوشو من مدينة ناغاساكي إلى مدينة فوكوكا، وكان يضم 51 قسمًا، ويستغرق إكماله ثمانية أيام.

(صورة الموضوع: انطلاقة العداؤون في المرحلة الأولى من سباق هاكوني إيكيدن لعام 2018. جيجي برس)