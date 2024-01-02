Ежегодно любительские и профессиональные команды бегунов соревнуются в экидэн – эстафетах на длинные дистанции. Самым престижным из них является изнурительный двухдневный Хаконэ экидэн, который проходит 2 и 3 января.

Экидэн – эстафеты на длинные дистанции. В этих зародившихся в Японии соревнованиях друг с другом соперничают команды бегунов, при этом отдельные бегуны проходят разные участки («станции») трассы по порядку. Вместо эстафетной палочки участники в конце каждого этапа передают товарищу по команде, который бежит на следующем участке гонки, повязку тасуки, которая идентифицирует текущего бегуна. В Японии в течение года проводятся различные любительские и профессиональные мероприятия этого рода, а наиболее популярные из них транслируются по национальному телевидению.

Станция за станцией

В экидэн нет стандартной дистанции или количества участков трассы, хотя соревнования обычно состоят из 5–10 участков длиной от 5 до 20 километров. Размер команды варьируется в зависимости от количества участков, и бегунов выбирают для каждого этапа в зависимости от его уклона, длины или рельефа местности. Узкие повязки тасуки объединяют бегунов команды между этапами и поддерживают единство их духа на протяжении всей гонки. Повязку, на которой обычно написано название команды, необходимо передавать вручную, перебрасывание приводит к дисквалификации. Экидэн обычно ассоциируется с бегом по шоссе, но есть также многочисленные соревнования по бегу по пересеченной местности.

Итида Хироси из «Асахи касэй» передаёт тасуки, повязку своей команды, Ёридзаке Тэцуя после завершения шестого этапа новогоднего экидэн 2018 года в префектуре Гумма (© Jiji Press)

Первый экидэн был проведён в 1917 году в ознаменование пятидесятой годовщины переноса столицы страны в Токио. Токайдо экидэн начинался у моста Сандзё в Киото и маршрут протянулся примерно на 500 километров до Токио, завершившись через три дня на берегу пруда Синобадзу в Уэно. Этот вид спорта получил широкое распространение, и сейчас в Японии проводится около 100 соревнований. Пик сезона экидэн приходится на период с ноября по март.

Новогодняя традиция

Новогодний период прочно ассоциируется с экидэн, и именно в это время проводятся два главных соревнования года. Самым престижным из них является Хаконэ экидэн, двухдневный забег, который проходит 2 и 3 января и проводится с 1920 года. На маршруте длиной 217 километров университетские команды соревнуются друг с другом на трассе из 10 этапов, простирающейся от токийского Отэмати до Хаконэ в префектуре Канагава и обратно. В первый день спортсмены пробегают первые пять участков, самым сложным из которых является пятый этап – изнурительный подъём на высоту 800 метров по извилистым дорогам. Второй день начинается с длительного спуска с горы, и участники бегут по тому же маршруту обратно в Токио.

Число команд, претендующих на участие в мероприятии, менялось на протяжении десятилетий, но в последние годы обычно участвуют около 20 университетов. Команды, финишировавшие в первой десятке, автоматически получают путёвку на забег следующего года, а команды, занявшие одиннадцатое место или ниже, должны бороться с другими школами за место в квалификационной гонке, которая также привлекает пристальное внимание общества.

Другой знаменитый январский забег – Новогодний экиден, который проводится в первый день Нового года. Основанный в 1957 году забег объединяет 37 профессиональных команд, в которые входят лучшие японские бегуны на длинные дистанции среди мужчин. Гонка проходит в префектуре Гумма по 100-километровому маршруту, разделённому на семь этапов.

Бегун из Университета Аояма Гакуин Симода Юта пересекает мост Сёнан в Тигасаки, префектура Канагава, во время восьмого этапа Хаконэ экидэн 2018 (© Jiji Press)

Разнообразие соревнований

Другие популярные соревнования включают мужской экидэн в Хиросиме, в котором участвуют команды разного возраста, и высококонкурентный межпрефектурный женский экидэн. Существуют также национальные чемпионаты среди школьников среди мужчин и женщин.

Большинство экидэн проводятся в течение одного дня, хотя есть некоторые многодневные соревнования на сверхдальние дистанции. Одним из крупнейших был Раунд-Кюсю экидэн, который проводился до 2013 года. Маршрут забега протяжённостью 739,9 километра проходил вокруг острова против часовой стрелки от Нагасаки до Фукуоки, он состоял из 51 участка и забег длился восемь дней.

Фотография к заголовку: Бегуны начинают первый этап Хаконэ экидэн 2018 (© Jiji Press)